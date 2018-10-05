Компания «Веломоторс» начала серийный выпуск нового туристического снегохода STELS ВИТЯЗЬ

5 сентября 2018 года начат серийный выпуск нового туристического снегохода STELS ВИТЯЗЬ.

Передняя рычажная подвеска и энергоемкая задняя подвеска, в сочетании с легкой алюминиевой платформой — дарит отличную управляемость и комфорт.

Большой объем топливного бака — увеличенный запас хода. Снегоход ВИТЯЗЬ имеет привлекательный дизайн и великолепную обзорность водителя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАМА Алюминиевая, с трубчатым каркасом, клёпано-сварная

ДВИГАТЕЛЬ 2-х цилиндровый, 4-х тактный, с жидкостным охлаждением

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ. КУБ.800

СИСТЕМА ПИТАНИЯ Инжекторная, бензин с октановым числом не менее 92

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ Электронный блок управления (CDI)СИСТЕМА ЗАПУСКАЭлектростартер, ручной стартер

МАКС МОЩНОСТЬ, Л.С./КВТ/(ОБ./МИН.)62 (46) / 6750МАКС КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НМ(ОБ./МИН.)68 / 4500

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч100ТРАНСМИССИЯ Клиноременный вариатор (CVT) (L-H-N-R)

ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА Шестеренчатая

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА Двухрычажная, А-образные рычаги, ход 215 мм

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА Склизовая, пружинная, с гидравлическим амортизатором, ход 380 мм

ГУСЕНИЦА (ДЛИНА/ ШИРИНА/ ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА)3920 / 500 / 38ТОРМОЗ

Дисковый тормоз с гидравлическим приводом, установлен на приводном валу, действует на гусеницу

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ДЛИНА/ШИРИНА/ВЫСОТА 3236±30 / 1095±20 / 1450±40СУХАЯ МАССА, КГ320

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 360РАДИУС РАЗВОРОТА, ММ не более 4000

МАССА БУКСИРУЕМОГО ПРИЦЕПА, КГ250

ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ Есть