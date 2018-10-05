Аэродром Балтфлота «Чкаловск» введен в эксплуатацию после модернизации

На Балтийском флоте (БФ) завершена масштабная модернизация аэродрома «Чкаловск», сообщил начальник пресс-службы БФ капитан 1 ранга Роман Мартов.

«Аэродром „Чкаловск“ возвращается в боевой строй флота. Его масштабная модернизация, начатая в конце 2013 года, полностью завершена. Аэродром уже начал принимать самолеты 72 авиабазы морской авиации БФ, которые временно были дислоцированы на военном аэродроме в Черняховске. В ближайшее время перелет совершат 20 экипажей воздушных судов», — рассказал Р.Мартов.

Он также отметил, что в ходе модернизации аэродрома проведена замена существующего покрытия взлетно-посадочной полосы (ВПП) и рулежных дорожек. При этом сама ВВП была удлинена на 500 м. Характеристики ВПП теперь позволяют производить взлет нескольким боевым самолетам одновременно.

Также значительно расширены возможности аэродрома по размещению авиационной техники — значительно увеличены стоянки и рулежные дорожки аэродрома. Оборудованы полосы безопасности.

На аэродроме построены новые здания и сооружения, обеспечивающие руководство полетами, оборудованы современные линии связи и электропередачи, обновлена водосточно-дренажная сеть.

Обновленный аэродром сможет принимать все типы тяжелых самолетов.

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