Новый учебный центр подготовки военных пловцов открыт на Балтийском флоте

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Боевые пловцы оттачивают навыки в новом учебно-тренировочном комплексе на главной базе подразделения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Балтийского флота. Им предстоит защита Крымского моста и Севастопольской бухты, боевых кораблей и береговых сооружений. Бойцов учат действовать на глубине, моделируют течения разной силы и направлений.

Водолазы отрабатывают элементы рукопашного боя и учатся стрелять из подводного оружия, пистолеты и автоматы созданы на базе секретных разработок. Условия водолазной работы на Балтике, как правило, очень сложные.

«Это холодная вода, течение, давление. И из-за этого сложно работать, но мы постоянно практикуемся, и для нас нет ничего сложного», — рассказал разведчик-водолаз с позывным Седой.

Обязательный элемент тренировок — горная подготовка. Когда меняются условия и рельеф, боевой пловец становится альпинистом.

«Если они столкнутся с таким препятствием, как скала, небольшая возвышенность или горы, с помощью простых приемов сумеют преодолеть, сумеют забраться», — объяснил водолаз-разведчик с позывным Игрок.

Кроме того, морской спецназ оснащен БПЛА, что позволяет усилить охрану морских баз, кораблей и прибрежной инфраструктуры. Дроны используют, чтобы обнаружить и уничтожить диверсантов противника.

Боевые пловцы — это воины трёх стихий. Они должны одинаково умело действовать на земле, в воде и воздухе. Взятие любых отвесных высот неотъемлемый этап подготовки пловцов. В любой момент подразделение с полным боекомплектом могут перекинуть на задание в другую часть планеты.

АЛЕКСЕЙ, БОЕВОЙ ПЛОВЕЦ:

— Это отработка была горных элементов, спуск со спусковым устройством, подъем по скалодрому, в полном снаряжении.

Этот тренажёр ничем не отличается от отсека подводной лодки. В торпедный аппарат отправляется человек-снаряд, задача боевого пловца выбраться в бассейн, где нужно провести минирование макета борта корабля.

Этот тренажёр моделирует течения разных направлений и силы. Сперва было страшно ползти в полной темноте по узкой трубе, рассказывает боевой пловец Павел. Но испытания и нужны, чтобы проверить психологическое состояние спецназовца-дайвера. Людям с фобией здесь не место.

ПАВЕЛ, БОЕВОЙ ПЛОВЕЦ:

-Во-первых, тут стесняюсь, второй фактор — видимость, третей очень тяжёлая физическая нагрузка, потому, что аппараты есть разных циклов, в них сложно работать, это не то что в воздухе.

Водолазы-разведчики имеют на вооружении стрелковое автоматическое оружие, предназначенное для применения не только на суше, но и под водой. В тренажёре есть, бассейн, где можно отработать свою меткость в условиях минимальной видимости.

Боевых пловцов всегда отличали наивысший профессионализм и всесторонняя подготовка.

КОНСТАНТИН МОРОЗОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:

-На крыше многофункционального учебного тренажёра, можно отрабатывать безпарашютные прыжки в воду, вот этот макет имитирует грузовой отсек вертолёта, потом открывается люк и отсюда боевые пловцы прыгают в бассейн находящийся на пятиметровой глубине.

Тренажёр для боевых пловцов, такой же мобильный, как и подразделение. Его легко можно собрать и перевести на другую точку, совершенствовать свои навыки здесь могут и другие части Балтийского флота.

ОЛЕГ ХАРЛАМОВ, НАЧАЛЬНИК МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ТРЕНАЖЁРА БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА:

-Они могут применяться для плавсостава, они будут устанавливаться, в местах дислокации больших кораблей, где есть водолазы, им будет хорошо отрабатывать свои навыки на таких комплексах.

Тренировки у пловцов на флоте ежедневно. Чтобы в любой момент суметь выполнить любую поставленную задачу.

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