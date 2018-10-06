УАЗ начал продажи обновленного УАЗ «Патриот"‍

Ульяновский автозавод начал продажи обновленного внедорожника УАЗ «Патриот» на российском рынке. Автомобиль получил более мощный 2,7-литровый двигатель, доработанную подвеску и улучшенное рулевое управление. Стоимость новинки начинается от 746 500 рублей за базовую версию.

Рестайлинговый «Патриот», по сравнению с предшественником, прибавил в цене, в среднем, на 15 тысяч рублей. Теперь он стоит минимум 746 500 рублей в базовой версии «Классик», 866 500 рублей в комплектации «Оптимум», 979 000 рублей в комплектации «Престиж» и 1 049 000 рублей в топовом исполнении «Максимум».

Главным изменением культового внедорожника 2018-го модельного года стал новый 2,7-литровый 150-сильный двигатель ЗМЗ-Про, работающий в паре с модернизированной 5-ступенчатой «механикой». Улучшилось рулевое управление — на смену его стандартным составляющим пришли более жесткая трапеция и демпфер от грузового фургона УАЗ «Профи».

Большая работа была проведена и над ходовой частью автомобиля. Обновленный «Патриот» оснастили передним мостом от «Профи», открытыми поворотными кулаками (которые уменьшили радиус разворота на 0,8 м), задними двухлистовыми рессорами, а также новыми амортизаторами на обеих осях. За счет этого повысилась плавность хода, а, благодаря улучшенной шумоизоляции, задние пассажиры еще никогда не чувствовали себя в «Патриоте» так комфортно, как сейчас. Кроме того, на передних и средних стойках в салоне впервые появились поручни, заметно облегчающие посадку водителя и пассажиров.

В базовое оснащение обновленного УАЗ «Патриот» вошли водительская подушка безопасности, гидроусилитель руля, центральный замок, наружные зеркала с подогревом и электроприводом, электростеклоподъемники и система АБС.

В продвинутых комплектациях «Оптимум» и «Престиж» внедорожник дополнительно оснащается пассажирской подушкой безопасности, электроприводом «раздатки», кондиционером, системой контроля тяги, системой стабилизации, бортовым компьютером, круиз-контролем, атермальными стеклами, круиз-контролем, функцией автоматического переключения дальнего-ближнего света, штатной сигнализацией с пультом ДУ и мультимедийной системой с 7-дюймовым дисплеем.

Топовая версия «Максимум» также включает в себя климат-контроль, передний и задний парктроники, рейлинги на крыше и камеру заднего вида.

Опционально для заказа доступны цвет кузова «металлик», штатный предпусковой подогреватель, блокировка дифференциала заднего моста, 18-дюймовые колесные диски и «экспедиционный» пакет с лестницей, «зубастыми» покрышками и багажником на крыше.

Серийное производство обновленного УАЗ «Патриот» стартовало еще 20 сентября, а процесс сборки первого автомобиля был показан в прямом эфире на официальном YouTube-канале Ульяновского автозавода.