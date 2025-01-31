УАЗ победил свою давнюю беду: проблема коррозии решена

Раньше было как повезет. Но теперь проблема коррозии должна исчезнуть — на УАЗе запустили в эксплуатацию новое роботизированное окрасочное оборудование. С помощью него на кузова собираемых автомобилей будут наносить вторичный грунт. Но, самое главное, это технология нанесения грунта — он теперь наносится электростатическим методом в два слоя.

Тут надо пояснить — окрасочное оборудование на УАЗе и раньше было современным. Сначала кузов целиком помещался в ванну с первичным грунтом. Потом наносился вторичный грунт, а потом окрасочное покрытие. Но вот этот этап — нанесение вторичного полиэфирного грунта был по старой технологии.И это вызывало нестабильность окраски — кому-то повезло, и машина не гнила, а кому-то не повезло, грунт нанесен плохо, и машина покрывалась рыжиками довольно быстро.

Сейчас, благодаря новому оборудованию и технологии появляется стабильность нанесения грунта. Она обеспечит качество и долговечность ЛКП, говорят на заводе. Уже сейчас в течение одного рабочего дня на переоборудованном участке грунтованию подвергают 200 кузовов и 30 грузовых отсеков.

Машины окрашенные по новой технологии уже отправлены в автосалоны.

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