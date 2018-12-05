В Усть-Лабинске Краснодарского края открыт детский сад и реконструированный роддом

Новый детский сад на 250 мест заработал в одном из удаленных районов Усть-Лабинска. Создано 13 групп, в том числе четыре ясельные. В дошкольном учреждении есть музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога. На возведение и оснащение здания выделено более 180 миллионов рублей.

Еще 40 миллионов рублей из различных источников направлено на реконструкцию единственного в городе роддома. Здание было построено 55 лет назад. Три года назад его признали аварийным, прием вели в Центральной районной больнице, из-за чего пришлось уплотнить другие отделения.

С июня 2017 года началась реконструкция родильного отделения. В здании заменили инженерные сети и кровлю, провели внутренние ремонтные работы, оборудовали операционную.