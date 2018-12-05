Росавиация ввела в строй новую взлётно-посадочную полосу в аэропорту «Байкал»

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Разрешение на ввод вновь построенной искусственной взлетно-посадочной полосы № 2 (ИВПП-2), сертифицированной по I категории метеоминимумов ИКАО, выдано 4 декабря 2018 года.

В настоящее время в полном объёме завершены работы 1-го, основного этапа, включающего строительство и установку:

новой ИВПП-2 размерами 3400 метров длиной и 45 метров шириной с цементобетонным покрытием, рассчитанным на прием таких типов, как Вoeing 767-300 и другие типы ВС классом ниже;

рулежных дорожек РД-Н и РД-F;

светосигнального оборудования с огнями высокой интенсивности (ОВИ-1) с 2-х направлений посадки;

объектов электроснабжения;

водосточно-дренажной сети;

объектов радиотехнического обеспечения полетов;

метеооборудования;

патрульной дороги и ограждения.



В 2019 году в эксплуатацию будут введены оставшиеся объекты аэродромной инфраструктуры, включенные во 2 этап работ: аварийно-спасательная станция (готовность 75%) и очистные сооружения (готовность 60%).

Реконструкция аэродромной инфраструктуры аэропорта «Байкал» осуществляется за счёт федерального бюджета в размере 4 млрд рублей и реализуется в рамках Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года».

Аэропорт Улан-Удэ является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного, одним из его преимуществ является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания.

В 2017 году аэропорту присвоен статус открытого неба пятой степени свободы воздуха. Это позволяет воздушной гавани принимать самолеты иностранных компаний для транзитных рейсов.

Государственный заказчик проекта (федеральная часть) — Федеральное агентство воздушного транспорта, заказчик-застройщик по объекту — ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».