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Авиация

Росавиация ввела в строй новую взлётно-посадочную полосу в аэропорту «Байкал»

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Разрешение на ввод вновь построенной искусственной взлетно-посадочной полосы № 2 (ИВПП-2), сертифицированной по I категории метеоминимумов ИКАО, выдано 4 декабря 2018 года.

В настоящее время в полном объёме завершены работы 1-го, основного этапа, включающего строительство и установку:

  • новой ИВПП-2 размерами 3400 метров длиной и 45 метров шириной с цементобетонным покрытием, рассчитанным на прием таких типов, как Вoeing 767-300 и другие типы ВС классом ниже;
  • рулежных дорожек РД-Н и РД-F;
  • светосигнального оборудования с огнями высокой интенсивности (ОВИ-1) с 2-х направлений посадки;
  • объектов электроснабжения;
  • водосточно-дренажной сети;
  • объектов радиотехнического обеспечения полетов;
  • метеооборудования;
  • патрульной дороги и ограждения.

В 2019 году в эксплуатацию будут введены оставшиеся объекты аэродромной инфраструктуры, включенные во 2 этап работ: аварийно-спасательная станция (готовность 75%) и очистные сооружения (готовность 60%).

Реконструкция аэродромной инфраструктуры аэропорта «Байкал» осуществляется за счёт федерального бюджета в размере 4 млрд рублей и реализуется в рамках Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года».

Аэропорт Улан-Удэ является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного, одним из его преимуществ является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания.

В 2017 году аэропорту присвоен статус открытого неба пятой степени свободы воздуха. Это позволяет воздушной гавани принимать самолеты иностранных компаний для транзитных рейсов.

Государственный заказчик проекта (федеральная часть) — Федеральное агентство воздушного транспорта, заказчик-застройщик по объекту — ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».

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Улан-Удэ, аэропорты России, Бурятия
  • Нет аватара alex1664
    06.12.1807:29:34

    присвоен статус открытого неба пятой степени свободы воздуха.

    Прямо какой то Чипполино стайл   

    П.С. Почитал в вики, интересно…

    Свободы воздушного пространства представляют собой набор правил гражданской авиации, дающих право авиакомпаниям страны привилегии входить в воздушное пространство другой страны и приземляться на её территории, сформулированных в результате разногласий по поводу степени либерализации авиации, заложенной в Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, также известной как Чикагская конвенция.

    Свобода Описание

    Первая Право пересекать воздушное пространство иностранного государства без посадки.

    Вторая Право на дозаправку и обслуживание в иностранном государстве по пути в другую страну.

    Третья Право на полёт из своей страны в другую.

    Четвёртая Право на полёт из другой страны в свою.

    Пятая Право на полёт между двумя иностранными государствами в ходе перелёта, начинающегося или заканчивающегося в своей стране.

    Шестая Право на полёт из иностранного государства в другое иностранное государство с остановкой в своей стране без технических причин.

    Седьмая Право на полёт между двумя иностранными государствами без посадки в своей стране.

    Восьмая Право на полёт из одного аэропорта в другой в пределах одного иностранного государства с продолжением полёта в свою страну.

    Девятая Право на полёт в пределах одного иностранного государства без продолжения полёта в свою страну.

    Отредактировано: alex1664~07:38 06.12.18
    #1090656
  • oleg repin oleg repin
    06.12.1809:35:35

    Отлично! Но было бы ещё лучше помимо крупных ВПП вводить в строй и маленькие ВПП местного значения.

    #1090683
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