Завершилось строительство уникальной для Приморья баржи «Камчатка-1»

Первый опыт приморского предприятия по проектированию полного цикла и постройке судов в соответствии с требованиями Российского морского регистра судоходства оказался успешным. Универсальная баржа «Камчатка-1» построенная на Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе в Приморье, прошла заводские ходовые испытания. Это первый опыт приморского предприятия по проектированию полного цикла и постройке судов в соответствии с требованиями Российского морского регистра судоходства, передает пресс-служба краевой администрации. Как сообщили в краевом департаменте промышленности, испытания завершились успешно. Универсальная самоходная баржа «Камчатка-1» полностью готова к выходу в море. Еще в августе ее торжественно спустили на воду на заводе для завершения строительства.

Судно построено в Ливадии по заказу министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края. Самоходная баржа с аппарелью предназначена для перевозки 25 пассажиров, 40 тонн грузов, например, одного грузового автомобиля КАМАЗ. Длина судна — 25,8 метра, ширина — шесть метров, осадка 1,2 метра. Развивает скорость до 10 узлов.

«Эта баржа может использоваться не только для перевозки грузов, но и для водолазных работ при установке контейнерных модулей, в качестве противопожарного судна, для гидрографических работ и буксирных операций. Также ее можно применять при локализации разливов нефти», — отметили в департаменте промышленности. Судно будет обеспечивать бесперебойное сообщение населенных пунктов Таежный и Лазо Мильковского района Камчатского края, а также работать на переправах Камчатки в режиме паромной переправы и рейдовой загрузки на необорудованный берег. Сейчас аналогичное судно строится еще на одном приморском предприятии — Славянском судоремонтном заводе. Оно было заложено 22 декабря 2017 года.