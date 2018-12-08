Новые детские сады открылись в Белгородской и Московской областях

Детский сад «Львёнок» открылся в Белгороде

В дошкольное учреждение уже приняты 87 воспитанников.

Новый детсад «Львёнок» для детей в возрасте от полутора до трёх лет появился в Белгороде по улице Горького. Он является филиалом детсада № 39 и рассчитано на 93 ребёнка.

При создании детсада учитывались современные стандарты: мебель вся деревянная, экологически безопасная, в каждой группе есть собственная раздевалка, в здании имеется игровая комната, санузел, буфетная, медкабинет, зал для музыкальных и физкультурных занятий. После прогулки одежду можно поместить в сушильный шкаф.

Штат детского сада состоит из восьми воспитателей, пяти нянечек, музыкального руководителя и инструктора по физкультуре. По достижению трёх лет дошкольники перейдут в основное здание детского сада № 39.

Новый детский сад открылся в подмосковной Балашихе

Детский сад № 22 «Павушка» на 150 мест, который открыли в микрорайоне Новое Павлино в Балашихе Московской области, принял первых воспитанников.

Заведующая детсадом Надежда Бобылева сообщила, что в образовательном учреждении семь групп, из которых две — раннего возраста. Также садик оборудован перилами, пандусами и туалетами для посещения детей с инвалидностью.

Набор воспитанников от 2 до 7 лет в детский сад № 22 «Павушка» осуществляется из очереди по улицам Бояринова и Троицкой.

https://riamo.ru/article/326904/detsad-pavushka-v-mikrorajone-balashihi-prinyal-pervyh-vospitannikov.xl