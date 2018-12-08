В Самаре протестировали морской беспилотник «Глайдерон» для российской армии
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/2_0VECHI6xE
В Самаре протестировали морской беспилотник «Глайдерон». Разработка ученых технического университета уже вошла в число лучших инновационных проектов страны. Автономный робот соединил в себе возможности корабля, подводной лодки и вертолета. Аппарат уже готовы взять на вооружение в российской армии.
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- Великоросс
- 08.12.201823:12
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