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Видеоблог

Военная приемка. Погружение на рекорд. 416 метров ниже уровня моря

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/VT2vUJUSpFs

Что чувствует человек на глубине 416 метров, кого называют акванавтами и почему им приходится дышать чистым гелием. В этот раз «Военная приемка"отправилась в экспедицию на спасательном судне «Игорь Белоусов», чтобы рассказать о рекордном погружении российских водолазов в обычном водолазном снаряжении на такую глубину, на которой обычно ходят подводные лодки.

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Видеоблог
  • Soviet Assault Soviet Assault
    09.12.1810:48:31

    Во-первых — уже было.

    Во-вторых — я бы «Звезду» с их «чистым гелием» вообще не тащил бы сюда, вот честно.

    #1091345
    • Ruspatriot Ruspatriot
      09.12.1811:39:48

      А почему? Разве на «Звезде» так уж нагло врут?

      #1091354
      • Soviet Assault Soviet Assault
        09.12.1812:27:52

        Я предполагал что меня будут минусить… В общем, я после упоминания «чистого гелия», коим якобы дышат акванафты, видео всё же выключил.

        А событие, безусловно, знаковое, новости я ставлю плюс.

        #1091363
        • Нет аватара domnich
          09.12.1815:48:16

          При выполнении глубоководных спусков парциальное давление кислорода всегда близко к нормальному (атмосферному), т. е. 0,21 атм. На поверхности это 21% дыхательной смеси, на глубине 400 метров — в 40 раз меньше. А это чуть более 0,5%. Так что акванавты там действительно дышат почти чистым гелием…

          #1091408
          • Нет аватара vortigont
            09.12.1821:32:11

            Это не верно. Даже для любительского дайвинга при погружении на воздухе на 30-35 метров парциальное давление кислорода будет около единицы а.а. Для человека считается безопасным парциальное давление кислорода до 1.4-1.6 а.а.

            Отредактировано: vortigont~21:33 09.12.18
            #1091484
    • Human RS Human RS
      09.12.1812:58:36

      Во-первых — уже было.

      Не было.

       https://sdelanounas.ru/blogs/?id=156 

      #1091372
  • DV DV
    09.12.1812:20:29

    Молодцы, ребята!!! Мне удавалось бывать максимум на 50-ти, а здесь фантастическая цифра — 416-ть! Мега-крутизна!!!

    #1091360
  • Юрий Липатов
    09.12.1820:24:56

    Видимо используются два баллона с чистым гелием и чистым кислородом, а далее эти газы смешиваются в разных пропорциях в зависимости от давления.

    #1091470
    • Нет аватара vortigont
      09.12.1821:35:43

      Все газы всегда смешивают заранее, готовить смеси на месте недопустимо

      #1091485
      • Юрий Липатов
        09.12.1822:19:23

        Со списком и подъемом меняется давление и соответственно должна меняться состав смеси, а как иначе? Что сложно создать такой редуктор? Возможно использование плёночных технологий.

        #1091489
  • Геннадий Тесёлкин Геннадий Тесёлкин
    09.12.1820:55:14

    Интересно, сколько проживет человек, если ему вместо кислорода «чистый гелий» пустят?

    #1091477
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