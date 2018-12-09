Военная приемка. Погружение на рекорд. 416 метров ниже уровня моря
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/VT2vUJUSpFs
Что чувствует человек на глубине 416 метров, кого называют акванавтами и почему им приходится дышать чистым гелием. В этот раз «Военная приемка"отправилась в экспедицию на спасательном судне «Игорь Белоусов», чтобы рассказать о рекордном погружении российских водолазов в обычном водолазном снаряжении на такую глубину, на которой обычно ходят подводные лодки.
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- Виктор Качурак
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