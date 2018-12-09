«СпецПожТех» представил новые модели теплозащитных экранов «Согда»
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/ip2yn4fqxjU
21 сентября в Москве, на испытательном полигоне «СпецПожТех» прошла огневая презентация новых моделей теплозащитных экранов «Согда».
На презентацию были приглашены представители компании «Shanghai Tianben Industrial & Со., Ltd.» (Китай), АГПС МЧС, Минэнерго России, АО «ГК Щит», ООО «ИЦ ЭФЭР» и др.
Приглашенные специалисты ознакомились с производством и новыми моделями экранов и преград «Согда». Они приняли непосредственное участие в огневой демонстрации и прошли через противопожарный коридор, сконструированный из теплозащитных экранов «Согда» 3. Для тушения огня были задействованы теплозащитные экраны «Согда» 1 В и «Согда» 1А.01.
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- Великоросс
- 09.12.201819:52
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09.12.1820:10:32