«СпецПожТех» представил новые модели теплозащитных экранов «Согда»

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21 сентября в Москве, на испытательном полигоне «СпецПожТех» прошла огневая презентация новых моделей теплозащитных экранов «Согда».

На презентацию были приглашены представители компании «Shanghai Tianben Industrial & Со., Ltd.» (Китай), АГПС МЧС, Минэнерго России, АО «ГК Щит», ООО «ИЦ ЭФЭР» и др.

Приглашенные специалисты ознакомились с производством и новыми моделями экранов и преград «Согда». Они приняли непосредственное участие в огневой демонстрации и прошли через противопожарный коридор, сконструированный из теплозащитных экранов «Согда» 3. Для тушения огня были задействованы теплозащитные экраны «Согда» 1 В и «Согда» 1А.01.