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Российские проекты за рубежом

На Кубе открыта Российско-Кубинская станция климатических испытаний

  •  © viam.ru

7 декабря 2018 года в г. Сьенфуэгос (Республика Куба) состоялась церемония открытия Российско-Кубинской станции климатических испытаний материалов и элементов конструкций. В мероприятии приняли участие представители Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ), Министерства науки, технологий и окружающей среды Республики Куба и Центра климатических исследований Сьенфуэгос.

В условиях тропического климата Карибского бассейна будут экспонироваться материалы, которые применяются в составе различных изделий и технических систем. Специалисты ВИАМ с кубинскими коллегами планируют проводить совместные работы по исследованию климатической и биологической стойкости материалов, а также изучению особенностей воздействия климата на изменение экосистемы. Программа работ совместной станции расписана до 2024 года.

Этот проект является приоритетным в рамках деятельности группы по науке, технологии и окружающей среды Российско-Кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Создание станции одобрено МИД РФ, Минпромторгом России и Минобрнауки России.

«Понимая необходимость эксплуатации сложных технических систем в различных климатических районах земного шара, ВИАМ инициировал вопрос о создании климатической станции на территории Республики Куба. Мы также заинтересованы в создании совместных климатических станций в Китае, Индии и других странах с „экстремальным“ климатом», — подчеркнул Генеральный директор ВИАМ, академик РАН Евгений Николаевич Каблов.

Вопрос создания сети станций климатических испытаний был затронут на прошедшем 27 ноября в Кремле заседании Совета по науке и образованию.

Центр Климатических исследований Сьенфуэгос (Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos, CEAC) — подведомственная организация Министерства науки, технологий и окружающей среды Республики Куба. Является ведущей научной организацией, которая на основе фундаментальных исследований решает прикладные экологические задачи.

  •  © viam.ru

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Куба, ВИАМ, станция климатических исследований
  • Великоросс Великоросс
    11.12.1811:46:14

    •  © viam.ru

    •  © viam.ru

    #1091900
  • Clausson Clausson
    11.12.1812:13:38

    Заголовок звучит зловеще    

    Я так понимаю теперь каждый тайфун над Флоридой будет связан с Путиным.    

    #1091906
  • Нет аватара Zor
    11.12.1815:28:19

    а также изучению особенностей воздействия климата на изменение экосистемы

    Всё ясно: климатическое оружие будут испытывать. Теперь Америке точно пи№%ец.    

    #1091976
  • Нет аватара Nguyen
    11.12.1816:42:21

    Вот и началось.

    #1091994
  • Сера Бэб Сера Бэб
    11.12.1816:53:35

    «…Ночью наши ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли и вся твоя страна будет под водой!!!» В.В.Жириновкий

    #1091995
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