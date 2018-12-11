На Кубе открыта Российско-Кубинская станция климатических испытаний

7 декабря 2018 года в г. Сьенфуэгос (Республика Куба) состоялась церемония открытия Российско-Кубинской станции климатических испытаний материалов и элементов конструкций. В мероприятии приняли участие представители Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ), Министерства науки, технологий и окружающей среды Республики Куба и Центра климатических исследований Сьенфуэгос.

В условиях тропического климата Карибского бассейна будут экспонироваться материалы, которые применяются в составе различных изделий и технических систем. Специалисты ВИАМ с кубинскими коллегами планируют проводить совместные работы по исследованию климатической и биологической стойкости материалов, а также изучению особенностей воздействия климата на изменение экосистемы. Программа работ совместной станции расписана до 2024 года.

Этот проект является приоритетным в рамках деятельности группы по науке, технологии и окружающей среды Российско-Кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Создание станции одобрено МИД РФ, Минпромторгом России и Минобрнауки России.

«Понимая необходимость эксплуатации сложных технических систем в различных климатических районах земного шара, ВИАМ инициировал вопрос о создании климатической станции на территории Республики Куба. Мы также заинтересованы в создании совместных климатических станций в Китае, Индии и других странах с „экстремальным“ климатом», — подчеркнул Генеральный директор ВИАМ, академик РАН Евгений Николаевич Каблов.

Вопрос создания сети станций климатических испытаний был затронут на прошедшем 27 ноября в Кремле заседании Совета по науке и образованию.

Центр Климатических исследований Сьенфуэгос (Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos, CEAC) — подведомственная организация Министерства науки, технологий и окружающей среды Республики Куба. Является ведущей научной организацией, которая на основе фундаментальных исследований решает прикладные экологические задачи.