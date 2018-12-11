«Ямал СПГ» досрочно вывел завод по сжижению газа на полную мощность

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ПAO «НОВАТЭК» объявило сегодня, что завод «Ямал СПГ» в процессе пуско-наладочных работ под нагрузкой на третьей технологической линии достиг проектной мощности производства. Проект «Ямал СПГ» реализован в рекордные сроки и в рамках бюджета: вторая и третья линии были запущены с опережением первоначального графика на 6 месяцев и более чем на год, соответственно.

Торжественная церемония запуска состоялась 11 декабря в Сабетте.

Совокупная проектная мощность трех запущенных линий «Ямал СПГ» составляет 16,5 миллионов тонн СПГ в год, или 5,5 миллионов тонн для каждой линии. Проект поддерживается флотом танкеров ледового класса Arc7 вместе с газовозами более низкого ледового класса, предназначенными для перевозки СПГ.

За год с момента первой отгрузки СПГ, которая состоялась в декабре 2017 года, произведено и поставлено потребителям на пять континентов более 100 танкерных партий СПГ суммарным объемом около 7,5 млн тонн.

«Ямал СПГ» в настоящий момент является крупнейшим в России заводом СПГ, совокупная доля которого составляет около пяти процентов мирового рынка СПГ, — отметил Леонид Михельсон, Председатель Правления «НОВАТЭКа», — Мы полагаем, что в дальнейшем «Ямал СПГ» будет ориентиром для мировой газовой отрасли с точки зрения сроков реализации проектов. Он позволил Компании стать одним из основных игроков на глобальном рынке СПГ. Наши достижения открывают дорогу к созданию крупномасштабного кластера СПГ на базе традиционных ресурсов природного газа полуостровов Ямал и Гыдан, способствуя достижению нашей стратегической цели по производству 55-60 млн тонн СПГ в год к 2030 году".