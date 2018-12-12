В Саратовской области запущена вторая очередь Вольской швейной фабрики



первая очередь швейной фабрики в Вольске

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В г. Вольске Саратовской области реализуется крупный проект по строительству 2-й очереди швейного производства, который позволит удвоить мощности Вольской швейной фабрики.

Общая стоимость инвестиций в проект превышает 200 миллионов рублей.

Реализация проекта строительства швейной фабрики в Вольске началась в 2013 году благодаря группе компаний «Элис», которая расположена в Ростове-на-Дону.

ГК «Элис» создана на базе Ростовской швейной фабрики в 2000 году. Компания имеет в РФ широкую сеть из более 65-и собственных магазинов по торговле женской одеждой.

Первая очередь Вольской швейной фабрики была открыта в 2016 году, о чем сообщал сайт Сделано у Нас.

Вольская швейная фабрика является четвертой производственной площадкой группы компаний «Элис» (Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Любань (Белоруссия).

Недавно в новом цехе была запущена новая линия по производству трикотажных изделий.

Сейчас на фабрике трудятся более сотни работников. Как пояснил директор Вольской швейной фабрики, в перспективе планируется расширить штат работников до 256 человек.

Швейная фабрика ведет переговоры с саратовскими учебными заведениями, которые предлагают организовать на своей базе производственную практику с возможностью дальнейшего трудоустройства выпускников.

Также рассматривается вопрос о возрождении в школах Вольска уроков труда, где детей будут обучать кройке и шитью.