Ледовые арены открылись в военных училищах Казани, Петрозаводска и Мурманска

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Ледовый дворец открылся в Казани

Сегодня в Казани открылся ледовый дворец «Суворовец» на территории Казанского суворовского военного училища.

На территории учебного заведения каток с трибунами рассчитан на почти 300 зрителей. Непосредственно площадь ледовой арены составляет 1,6 тыс. м2 при размере коробки 28 на 58 метров. Общая площадь дворца — 4 тыс м2. В распоряжении у учебного заведения — заливная машина, в Ледовом дворце есть гардероб, раздевалки, а также тренажёрный зал.





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Спортивный комплекс с ледовой ареной и бассейном открыли в Петрозаводском президентском кадетском училище

В спортивном комплексе разместились бассейн, каток с искусственным льдом, раздевалки, душевые и места для зрителей. Кадетам от министра обороны подарили комплекты спортивной формы и клюшки. Воспитанники сыграли первый матч.

По данным пресс-службы Западного военного округа, к 2021 году на территории училища планируется возвести еще три спальных корпуса, стадион и ряд объектов инфраструктуры.

Петрозаводское президентское кадетское училище — одно из самых молодых средних общеобразовательных учреждений Министерства обороны России. Первый звонок прозвенел для 360 кадетов 1 сентября 2017 года — через год после закладки памятного камня начала строительства училища. Сейчас здесь обучаются 480 воспитанников из разных регионов России, к 1 сентября 2021 года число учеников достигнет 840 человек.

В Мурманском Нахимовском военно-морском училище состоялось торжественное открытие нового спортивного комплекса

Комплекс включает в себя ледовую арену и бассейн.

С открытием спорткомплекса мурманских нахимовцев поздравил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. На льду были построены детские команды Северной военной хоккейной лиги «Спутник» (Морская пехота) и «Питоны» (Мурманское НВМУ). Их капитаны разыграли первое символическое вбрасывание.

В настоящее время строительство Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища практически закончено. Осталось завершить работы по возведению и отделке двухэтажного крытого спорткомплекса с трибунами на 200 мест и площадкой для игры в мини-футбол, круговой беговой дорожкой на 200 метров. Также он будет содержать дорожку для бега по прямой на 60 метров, морскую полосу препятствий, секторы для прыжков в длину и высоту, место для метания гранаты.

В общей сложности Мурманское Нахимовское военно-морское училище рассчитано на 560 воспитанников. В настоящее время там учатся 4 курса по 80 человек на каждом с 5 по 8 классы. В 2018 году набор на первый курс (в 5-й класс) уже проходил в Мурманске.

Министр обороны России Сергей Шойгу на открытии спортивного комплекса в Казани заявил, что в течение трех лет все суворовские, нахимовские, президентские кадетские училища будут иметь катки, бассейны и комплексные спортивные залы.

http://www.gov.karelia.ru...otos/photo.html?id=101332

http://www.mvestnik.ru/ne...lsya-novyj-sportkompleks/