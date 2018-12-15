237-й Торуньский полк восстановлен в составе псковской дивизии

В составе 76 гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии восстановлен 237 гвардейский десантно-штурмовой Торуньский Краснознаменный полк. Об этом сообщается в группе дивизии в социальной сети «ВКонтакте». Там отмечается, что Распоряжение Генерального штаба Министерства обороны РФ о восстановлении и возвращении полка было подписано 1 декабря.

Добавим, что 237-й полк был сформирован по приказу НКО СССР в период с 19 августа по 1 сентября 1939 года в Новороссийске на базе 2 батальона 221-го стрелкового Черниговского полка 74-й стрелковой Таманской дивизии.

1 сентября 1939 года полк получил наименование «633-й стрелковый полк» и вошёл в состав 157-й стрелковой дивизии. В Новороссийске он базировался до 13 сентября 1941 года.

В ходе Великой Отечественной войны приказом НКО № 104 от 1 марта 1943 года полк был преобразован в 237-й гвардейский стрелковый полк, а вся 157-я стрелковая дивизия получила наименование 76-й гвардейской стрелковой дивизии.

Приказом Верховного Главнокомандующего СССР № 59 от 5 апреля 1945 года за бои по освобождению города Торунь (Польша) полку было присвоено почётное наименование «Торуньский», а 26 апреля 1945 года за образцовое выполнение заданий командования при овладении городом Бютов указом Президиума Верховного Совета СССР полк был награждён орденом Красного Знамени.

В 1949 году Приказом Министра Вооружённых Сил был установлен годовой праздник 237-го гвардейского стрелкового Торуньского Краснознамённого полка. Датой было выбрано 1 марта.

В 1988 году полк был преобразован в 237-й гвардейский парашютно-десантный Торуньский Краснознамённый полк.

22 июня 2001 года в соответствии с директивой начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ полк был расформирован, а его Боевое Знамя передано на хранение в Музей Вооружённых сил России.

И вот теперь полк снова в строю!