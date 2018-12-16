Через Владимир пустили новый поезд из Нижнего в Великий Новгород

РЖД пустила пассажирский поезд между Великим Новгородом и Нижним Новгородом. В пути следования во Владимирской области поезд делает две остановки — во Владимире и Коврове.

Первый рейс новый скорый поезд Великий Новгород — Нижний Новгород совершил 9 декабря, сообщила пресс-служба ОАО «РЖД». Поезд отправился заполненным почти на 100%, уточнили в компании.

В составе поезда — плацкартные, купейные вагоны, СВ и вагон-ресторан.Все вагоны оборудованы кондиционерами, экологически чистыми туалетными комплексами, системами видеонаблюдения. В купе установлены розетки для зарядки гаджетов. Поезд оснащен устройствами контроля электронных билетов.

Кроме того, в поезде предусмотрены вагоны для людей с ограниченными возможностями и сопровождающего лица.

Согласно расписанию РЖД, поезд № 41 будет ежедневно выходить из Нижнего Новгорода в 16.25, во Владимир поезд прибудет в 18.53, а в Великий Новгород — в 6.24 мск на следующий день. Время в пути от Владимира до Великого Новгорода составит 11 ч. 31 мин. Поезд сделает остановки на станциях Москва-Курская, Тверь, Вышний Волочек, Бологое, Угловка, Окуловка, Малая Вишера, Чудово. Стоимость билетов начинается от 978 рублей.

В обратном направлении состав под № 42 будет отправляться в 21.20 и прибывать во Владимир в 7.25 следующего дня.