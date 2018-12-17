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Новые заводы и цеха

ГК «ТЕРМОКУЛ» представила завод по производству холодильного и климатического оборудования

  •  © thermocool-group.ru

В начале декабря прошла презентация завода «РЕФКУЛ» с участием ключевых представителей отраслей холодильного, климатического оборудования и рынка проектирования и строительства дата-центров.

Завод «РЕФКУЛ» — новое предприятие, входящее в ГК «ТЕРМОКУЛ», расположено в Боровском районе Калужской области, в 80 км. от Москвы.

Спектр выпускаемой продукции позволяет обеспечить импортозамещение на рынке климатического и холодильного оборудования на территории России. Одновременно с этим, продукция имеет подтвержденный экспортный потенциал с высокой степенью использования сырья и комплектующих российского производства.

Предприятие является ОЕМ производством («оригинальный производитель оборудования») и нацелено на политику импортозамещения с приоритетом использования компонентов и материалов отечественного производства, соответствующих мировым стандартам качества.

Общая площадь завода более 12000 м2, ежемесячно планируется производить от 220 единиц изделий. На заводе предусмотрены 4 производственные линии, 3 производственных цеха, а также собственная лаборатория неразрушающего контроля для проведения испытаний по электробезопасности, ультразвуковых испытаний, рентгеноскопии.Оборудована специальная зона для проведения испытаний готовых образцов продукции в температурном диапазоне от + 55 до — 55℃, максимальной тепловой или холодильной мощностью до 2 МВт.

Конструкторские, технологические и сервисные службы предоставляют возможность оказывать полный спектр услуг по проектированию и техническому сопровождению производимой продукции.

Виды продукции, планируемой к производству:

— чиллеры моноблочные внешней установки (до 1,4 МВт) и технологические внутренней установки (до 12 Мвт)

— прецизионные кондиционеры шкафные (до 300кВт)

— холодильные агрегаты на базе винтовых, спиральных и поршневых компрессоров (до 3 МВт)

— компрессорно-конденсаторные блоки (до 500 кВт).

Торжественную часть мероприятия открыл генеральный директор ГК «ТЕРМОКУЛ» Морозов Сергей Алексеевич.

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https://thermocool-group.ru/news/163

Калужская область, оборудование российского производства, импортозамещение
  • Великоросс Великоросс
    17.12.1814:48:35

    •  © thermocool-group.ru

    #1093560
  • Нет аватара Zzepp
    17.12.1815:23:06

    Новость хорошая, но фрагмент на тему локализации

    …полностью нацелено на политику импортозамещения с приоритетом использования компонентов и материалов отечественного производства, соответствующих мировым стандартам качества.

    не очень хорошо ложится с недавним интервью их директора (http: // www. iksmedia. ru /articles/ 5542961-Italyancy-v-Rossii .html):

    При производстве оборудования в России будут использоваться только качественные комплектующие, зарекомендовавшие себя на рынке. К примеру, планируется использовать компрессоры Danfoss и Bitzer; автоматику и контроллеры Carel, ABB и Siemens; теплообменное оборудование ebmpapst и Ziehl-abegg.

    #1093577
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