ГК «ТЕРМОКУЛ» представила завод по производству холодильного и климатического оборудования
В начале декабря прошла презентация завода «РЕФКУЛ» с участием ключевых представителей отраслей холодильного, климатического оборудования и рынка проектирования и строительства дата-центров.
Завод «РЕФКУЛ» — новое предприятие, входящее в ГК «ТЕРМОКУЛ», расположено в Боровском районе Калужской области, в 80 км. от Москвы.
Спектр выпускаемой продукции позволяет обеспечить импортозамещение на рынке климатического и холодильного оборудования на территории России. Одновременно с этим, продукция имеет подтвержденный экспортный потенциал с высокой степенью использования сырья и комплектующих российского производства.
Предприятие является ОЕМ производством («оригинальный производитель оборудования») и нацелено на политику импортозамещения с приоритетом использования компонентов и материалов отечественного производства, соответствующих мировым стандартам качества.
Общая площадь завода более 12000 м2, ежемесячно планируется производить от 220 единиц изделий. На заводе предусмотрены 4 производственные линии, 3 производственных цеха, а также собственная лаборатория неразрушающего контроля для проведения испытаний по электробезопасности, ультразвуковых испытаний, рентгеноскопии.Оборудована специальная зона для проведения испытаний готовых образцов продукции в температурном диапазоне от + 55 до — 55℃, максимальной тепловой или холодильной мощностью до 2 МВт.
Конструкторские, технологические и сервисные службы предоставляют возможность оказывать полный спектр услуг по проектированию и техническому сопровождению производимой продукции.
Виды продукции, планируемой к производству:
— чиллеры моноблочные внешней установки (до 1,4 МВт) и технологические внутренней установки (до 12 Мвт)
— прецизионные кондиционеры шкафные (до 300кВт)
— холодильные агрегаты на базе винтовых, спиральных и поршневых компрессоров (до 3 МВт)
— компрессорно-конденсаторные блоки (до 500 кВт).
Торжественную часть мероприятия открыл генеральный директор ГК «ТЕРМОКУЛ» Морозов Сергей Алексеевич.
- Великоросс
- 17.12.201814:47
- 2
17.12.1814:48:35
17.12.1815:23:06