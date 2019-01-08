Береговая охрана России

У России не только самые протяженные сухопутные, но и самые протяженные морские границы в мире, поэтому наша страна вынуждена держать очень многочисленный пограничный флот, который по количеству вымпелов, пожалуй, не уступает собственно военно-морскому флоту. При этом, береговая охрана вынуждена действовать в совершенно разных климатических и географических условиях, что в определенной мере вынуждает содержать «разнотипье». Так, в Арктике и на Дальнем Востоке нужны корабли ледового класса повышенной дальности и автономности, а на Каспии — небольшие маневренные скоростные катера, которые могут догнать браконьерские лодки. Большое внимание уделяется Балтике внимание ввиду увеличения потока людей и грузов через Балтийское море. На этой территории наша страна плотно сотрудничает с пограничными службами Дании, Эстонии, Финляндии, Германии и других европейских стран.

Береговая охрана черноморской зоны постоянно находится в состоянии боеготовности из-за враждебных действий Украины, а также из-за продолжающегося военного конфликта на территории этой страны. Также имеется мощная амурская пограничная флотилия на границе с Китаем и небольшая псковская флотилия на границе с Эстонией. Посколько общее количество вымпелов в БОХР БС ФСБ превышает 300 штук, в обзоре упомянуты только корабли и патрульные суда водоизмещением более 100 тонн.

В целом, состав береговой охраны на данный момент довольно пестрый и его можно разделить на 2 большие категории 1) Корабли советской постройки. Эти пограничные сторожевики строились на базе военных кораблей (сторожевиков или МПК) или на базе гражданских судов (рыболовные суда или ледоколы) и отличались максимально унифицированным с ВМФ СССР составом вооружения, часто одинаковые корабли (как например проект 12412) строились и для ВМФ и для погранвойск. 2) Корабли современных проектов. Эти корабли строятся по специализированным проектам и отличаются повышенной автономностью, обитаемость и мореходностью, а также минимальным составом вооружения.

1. Сторожевой корабль проекта 11351 «Нерей» — 2 единицы (оба корабля на Дальнем Востоке).

ПСКР «Дзержинский»





© Фото из открытых источников

ПСКР «Орел»





© Фото из открытых источников

Проект, разработанный на базе легендарной «рабочей лошадки» пр. 1135, отличается прежде всего изменением состава вооружения и наличием вертолета. Эти сторожевики являлись флагманом морских пограничных сил в конце 80-х. Всего построено 7 таких кораблей (при плане в 12 единиц), еще один достроен в 90-е для Украины (тот самый «Гетман Сагайдачный»).

Корабли проекта 11351 имеют излишне мощное для пограничных сторожевиков вооружение. Кроме ЗРК «Оса-МА2» они вооружены скорострельной 100-мм артустановкой АК-100, двумя зенитными 30-мм автоматами АК-630, двумя четырехтрубными 533-мм торпедными аппаратами для стрельбы торпедами 53-65К и СЭТ-65, а также двумя 12-ствольными реактивными бомбометными установками РБУ-6000. Кроме того, корабли имеют оборудование для постановки минных заграждений.

Возможно, такой состав вооружения объясняется тем, что во время разработки проекта имели место инциденты в спорных районах мирового океана, богатых рыбными ресурсами. Тогда некоторые страны высылали военные корабли для обеспечения деятельности своих рыбаков.

2. Сторожевой корабль проекта 22100 «Океан» — 1 единица (в Арктике)

ПСКР «Полярная звезда»





© Фото из открытых источников

Это первый специальный проект пограничного сторожевого корабля 1-го ранга, раньше подобные корабли являлись переделкой боевых кораблей ВМФ (как, например, проект 11351). Главные задачи «Океанов» в мирное время — охрана границы, участие в поисковых и спасательных операциях, обеспечение действий спецназа. Задача для «особого времени» — охрана пунктов базирования боевых кораблей. Изначально была запланирована серия из 5 единиц, 1 корабль сдан, 2 в постройке, еще по 2 кораблям закладка пока отменена.

Район плавания неограниченный (дальность — до 12 тыс миль), но предполагается, что сторожевики будут действовать в северо-западной части Тихого океана, арктических и неарктических замерзающих морях России, поскольку усиленный корпус позволяет преодолевать лед толщиной до 80 см. Вооружение: 76-миллиметровая артиллерийская установка АК-176М. Имеется вертолет Ка-27, в корме размещается устройство для спуска на воду и подъёма бортовых досмотровых катеров на ходу корабля.

3. Пограничное патрульное судно пр. 22120 «Пурга» — 3 единицы (все на Дальнем Востоке) + 2 в постройке

«Контр-адмирал Колчин»





© Фото из открытых источников

«Контр-адмирал Дианов»





© Фото из открытых источников

«Камчатка»





© Фото из открытых источников

Патрульный корабль проекта 22120 шифр «Пурга» — скоростной многоцелевой корабль береговой охраны ледового класса, способный нести вахту во льдах. Корпус корабля оснащён ледовым подкреплением, позволяющим преодолевать льды толщиной более полуметра. Изначально заложен как большое таможенное судно. Кроме того, на его борту оборудована площадка для вертолета, который сможет патрулировать большие пространства моря, а также участвовать в задержании нарушителей границы, наркоторговцев и браконьеров

4. Пограничный сторожевой корабль проекта 22460 «Охотник» — 12 единиц (2- Арктика, 1 — Балтийское море, 5 — Черное море, 1 — Каспийское море, 3 — Тихий океан) + 2 в постройке.

ПСКР «Рубин»





© Фото из открытых источников

ПСКР «Бриллиант»





© Фото из открытых источников

ПСКР «Жемчуг»





© Фото из открытых источников

и другие.

Сторожевые корабли 2-го ранга пр. 22460 «Охотник» предназначены для охраны государственной границы, территориальных вод, континентального шельфа, проведения аварийно-спасательных работ, а также экологического контроля и ликвидации последствий природных бедствий. Одна из основных особенностей сторожевиков этого типа — наличие на борту взлетно-посадочной площадки для легкого вертолета типа Ка-226, для базирования которого может быть оборудован ангар. Также есть сведения, что на «Охотниках» предусматривается размещение БПЛА «Горизонт Эйр» S-100.

Еще одна важная особенность — наличие в кормовой части наклонного слипа, на котором может быть установлен быстроходный жестко надутый катер. Поисковый вертолет и 2 катера на борту значительно расширяют возможности этого относительно небольшого корабля.

Учитывая непростые климатические условия России в различных регионах, от Камчатки до Каспия и Балтики, корабль спроектирован так, что может эксплуатироваться даже в битом льду толщиной до 20 сантиметров. Кроме того, корабль отличается отличными для своего класса мореходностью и условиями обитания. Так, он длительное время поддерживать достаточно высокую скорость хода — около 25 узлов при волнении до 4-5 баллов. Весь экипаж размещается в комфортабельных блок-каютах. Все каюты с современной эргономичной мебелью, индивидуальными санузлами с душевыми кабинами, круглосуточным обеспечением горячей водой и системой кондиционирования воздуха.

Вооружение состоит из одной шестиствольной 30-мм автоматической артиллерийской установки АК-630.

4. Пограничное патрульное судно пр. 6457С «Беломорье» — 1 ед, в Арктике.





© Фото из открытых источников

Эти суда предполагалось строить на базе проекта Patrouillenboote BG 157A верфи «Abeking & Rasmussen» на CCP «Янтарь» в Калининграде. По ряду причин от строительства серии отказались, второе заложенное судно так и не достроили, а еще три заложеннг\ых корпуса были достроены в Германии для полиции ФРГ.

5. Пограничный сторожевой корабль проекта 10410/10410Б «Светлячок» — 29 единиц (4 — Арктика, 3 — Балтийское море, 6 — Черное море, 6 — Каспийское море, 10 — Тихий океан) + 3 корабля строится.

ПСКР «Корсаков»





© Фото из открытых источников

ПСКР «Выборг»





© Фото из открытых источников

ПСКР «Анатолий Королёв»





© Фото из открытых источников

и другие.

Проект был разработан еще в середине 80-х и стал настолько удачным, что строится до сих пор, в том числе и на экспорт (6 кораблей было построено для Вьетнама и 1 для Словении). Впервые в отечественном кораблестроении обводы корпуса специально рассчитывались исходя из непростых режимов эксплуатации пограничного сторожевого корабля. Кроме того, на ПСКР установили автоматизированную экономичную дизельную установку, что позволило упростить эксплуатацию, добиться высокой (более 30 узлов) скорости, большой дальности плавания экономическим ходом. ПСКР получил отличные мореходные качества, что очень важно при длительном пребывании в море.

Корабли проекта 10410 вооружены артустановками AK-176М калибром 76,2 мм и АК-630М калибром 30 мм (боезапас — 3000 снарядов) либо двумя артустановками калибром 30 мм, ПЗРК типа «Игла», гранатометами и глубинными бомбами.

6. Пограничное патрульное судно пр. 502/503 — 11 единиц (1 в Арктике и 10 на Дальнем Востоке)

«Аскольд Пынько»





© Фото из открытых источников

«Скат»





© Фото из открытых источников

и другие

Строились небольшой серией в 70-х (проект 502) 90-х и 2000-х годах (проект 503) на базе рыболовных траулеров, либо переоборудовались из траулеров и сейнеров.

7. Пограничное патрульное судно пр. 13031 «Андрей Евдокимов» (Дальний Восток)





© Фото из открытых источников

Бывшее промысловое судно, переданное пограничной службе в 1998 году. Позднее были установлены 2 НРЛС.

8. Пограничный сторожевой корабль проекта 745П — 14 единиц (4 — Арктика, 1- Балтийское море, 1- Черное море, 1- Каспийской море, 7 — Тихий океан)

ПСКР «Приморье»





© Фото из открытых источников

ПСКР «Брест»





© Фото из открытых источников

ПСКР «Магаданец»





© Фото из открытых источников

и другие.

Данный проект был разработан на основе морского буксира (МБ) проекта 745 в начале 70-ых годов. Корабли предназначались для несения дозора в морях с тяжёлой ледовой обстановкой и строились до середины 2000-х годов. Сторожевики проекта 745П отличаются очень высокой надежностью, и многие из построенных кораблей несут службу до сих пор. ПСКР «Дон» в декабре этого года учавствовал в задержании украинского отряда кораблей в районе Керченского пролива.

Вооружены двумя спареными 30-мм артустановками АК-230 или двумя шестиствольными артустановками АК-306.

9. Пограничный сторожевой корабль проекта 12412/1241ПЭ — 4 единицы (1- Балтийское море, 2- Черное море — 1- Каспийское море)

ПСКР «Минск"и «Сокол»





© Фото из открытых источников

ПСКР «Кубань»





© Фото из открытых источников

ПСКР «Новороссийск»





© Фото из открытых источников

Малые пограничные сторожевые и противолодочные корабли проекта 12412 «Молния-2» были спроектированы советскими конструкторами на основе и с учетом эксплуатации больших ракетных катеров проекта 1241. Строились эти малые корабли на Ярославском и Владивостокском судостроительных заводах.

Всего было построено 36 единиц, в том числе 7 на экспорт, а после раздела Черноморского флота 5 таких кораблей досталось Украине. Большая часть сторожевиков пр. 12412 была списана в 2000-х годах, но 4 единицы продолжают свою службу и по сей день.

Вооружение: 76 мм артустановка АК-176, 30 мм артустановка АК-630, 4 400мм торпедных аппарата (нет на ПСКР «Кубань» и «Новороссийск»), 2 РБУ, ПЗРК и глубинные бомбы.

10. Пограничный сторожевой корабль проекта 14230 «Сокжой» — 2 единицы (обе на Черном море)

ПСКР-500





© Фото из открытых источников

ПСКР-501





© Фото из открытых источников

Корабли проекта «Сокжой» являются пограничными сторожевыми кораблями 4 ранга и предназначены для охраны Государственной границы Российской Федерации на морях, реках, озерах и иных водоемах; внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа, исключительной экономической зоны и их природных ресурсов, спасания людей в районах несения службы.

Корабль оснащен средствами радиолокации, внешней радиосвязи, средствами защиты от оружия массового поражения. При волнении моря с высотой волны до 0,5 м и ветре до 5 м/с сторожевик может развивать скорость хода до 50 узлов, а при состоянии моря 3 балла развивает скорость 25-35 узлов. Безопасное плавание возможно при состоянии моря до 6 баллов. Вооружение: 30-мм артустановка АК-306.

10. Пограничный сторожевой корабль проекта 02065 «Богомол» — 2 единицы (оба корабля на Дальнем Востоке)





© Фото из открытых источников

Данный проект был разработан на базе легендарного торпедного/ракетного катера проекта 205 и предназначался для экспорта. В 1998-1990 гг. успели построить 9 кораблей (или катеров по классификации ВМФ) данного типа, но потом случился развал СССР и проект канул в лету. Два таких корабля с тех пор служат на Дальнем Востоке.

Корабли вооружены 76 мм артустановкой АК-176, 30 мм артустановкой АК-630, ПЗРК и глубинными бомбами.

11. Пограничный сторожевой корабль проекта 97П — 2 единицы (оба корабля на Дальнем Востоке)

ПСКР «Нева»





© Фото из открытых источников

ПСКР «Волга»





© Фото из открытых источников

Данные корабли были созданы на базе ледоколов проекта 97 в 70-х годах. Это было связано с необходимостью контролировать экономические зоны, расположенные в районах со сложной ледовой обстановкой. Помимо этого, требовалось обеспечить надзор у кромки плавучих льдов в арктических водах СССР, где периодически «случайно» стали появляться ледоколы США и Канады.

Всего было построено 8 единиц, большинство списано в 2010-х гг. на данный момент в строю находятся 2 единицы.

Корабли данного проекта получили прозвище «бабуины» из-за склонности к качке. Для снижения бортовой качки установили две успокоительные цистерны, однако до конца эту проблему решить так и не удалось. Качка на открытой воде изматывает личный состав и затрудняет использование вертолета. Еще одним недостатком ПСКР была их сравнительно малая скорость для этого класса кораблей — 15,4 уз.

Вооружение — 76 мм артустановка АК-726 и 2 30 мм артустановки АК-630, ПЗРК. Также имеется вертолет.

12. Пограничный сторожевой корабль проекта 04983 — 1 единица (Дальний Восток)

ПСКР-187





© Фото из открытых источников

Как нетрудно заметить, этот сторожевой корабль представляет собой обычный рейдовый буксир со спаркой калибра 14,5 мм.

13. Пограничный сторожевой корабль проекта 14310/14310М «Мираж» — 3 единицы (все корабли на Каспийском море)





© Фото из открытых источников

Патрульный корабль проекта 14310 «Мираж» предназначен для охраны территориальных вод, действия по вызову в экономической зоне, несения дозорной службы на ходу и на якоре, а также обеспечения службы морских контрольно-пропускных пунктов (досмотр судов, полицейские, таможенные операции и т. д. ), обнаружения и преследования нарушителей границы, контрабандистов, пиратов, в т. ч. действующих на быстроходных катерах.

Вооружены 30-мм артустановкой АК-306, ПЗРК (ПСКР-401 имеет и ПТРК)

14. Пограничное патрульное судно пр. 13301/13303 - 8 единиц (1 на Балтике, 1 в Аркике, 4 в Черном море, 2 в Каспийском море)

«Тихий дон»





© Фото из открытых источников

«Парус»





© Фото из открытых источников

и остальные.

Представляют собой бывшие морские сейнеры, переданные погранохране в начале 90-х годов.

Кроме того, имеется довольно многочисленная пограничная флотилия на реке Амур, в состав которой входит, помимо прочего, 32 ПСКР четырех различных типов.

1. Пограничный сторожевой корабль проекта 12081 «Вьюга»





© Фото из открытых источников

Это корабль пр. 1028 «Слепень» с немного измененным составом вооружения. Отличие от одноклассников состоит в том, что «Вьюга» воружена ПТУРК «Бастион-К», который запускается через стволы двух 100 мм орудий Д-12, корабельным лазерным комплексом «Аквилон» и одной артустановкой АК-630 вместо двух.

2. Пограничный сторожевой корабль проекта 1248 — 18 единиц.





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

Корабль данного проекта представляет собой уменьшенный в два раза артиллерийский корабль проекта 1208 (соответственно, несет только половину от состава вооружения пр. 1208).

3. Пограничный сторожевой корабль проекта 12130 — 4 единицы.





© Фото из открытых источников

Построены на Хабаровском судостроительном заводе. Этот перспективный корабль проектировался в Зеленодольском ПКБ ещё с конца 1980-х годов и во время развала СССР стало не до него, но после 1991 года к проекту вновь вернулись. В 1998 году в состав Амурской флотилии вошел головной ПСКР-200, затем были заложены и построены ещё три катера. Вооружены 1-2 30 мм артустановками АК-306 и ПЗРК.

4. Пограничный корабль управления пр. 1249 — 8 единиц.





© Фото из открытых источников

Эти корабли были приспособлены для управления пограничными силами и могут выполнять функции подвижного штаба. Вооружение этих кораблей включает только ПЗРК, один 30-мм автомат и один 30-мм автоматический гранатомет.