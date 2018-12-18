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Судостроение и судоходство

Спасательный катер-бонопостановщик «Капитан Барабаш» принят на службу

Приемочная комиссия 18 декабря подписала в порту назначения Находка акт приема-передачи завершающего серию из шести катеров-бонопостановщиков судна проекта А40-2Б-ЯР «Капитан Барабаш» (строительный № 166).

  •  © morflot.ru

Суда проекта А40-2Б-ЯР предназначены для выполнения следующих операций: транспортировка средств ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в прибрежных морских,

речных и озерных поисково-спасательных районов, на акваториях бухт, заливов, морских и речных портов; локализация распространения пролитых нефтепродуктов

  •  © morflot.ru

с помощью постановки боновых заграждений и построения нефтесборных ордеров; ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов путем их сбора в плавучие емкости

и дальнейшая буксировка емкостей к месту приема береговыми или плавучими станциями; поиск и подъем с воды плавающих объектов и людей.

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http://www.morflot.ru/news/lenta/n3935.html

А40-2Б-ЯР, катер-бонопостановщик
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