Спасательный катер-бонопостановщик «Капитан Барабаш» принят на службу

Приемочная комиссия 18 декабря подписала в порту назначения Находка акт приема-передачи завершающего серию из шести катеров-бонопостановщиков судна проекта А40-2Б-ЯР «Капитан Барабаш» (строительный № 166).

Суда проекта А40-2Б-ЯР предназначены для выполнения следующих операций: транспортировка средств ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в прибрежных морских,

речных и озерных поисково-спасательных районов, на акваториях бухт, заливов, морских и речных портов; локализация распространения пролитых нефтепродуктов

с помощью постановки боновых заграждений и построения нефтесборных ордеров; ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов путем их сбора в плавучие емкости

и дальнейшая буксировка емкостей к месту приема береговыми или плавучими станциями; поиск и подъем с воды плавающих объектов и людей.