Спасательный катер-бонопостановщик «Капитан Барабаш» принят на службу
Приемочная комиссия 18 декабря подписала в порту назначения Находка акт приема-передачи завершающего серию из шести катеров-бонопостановщиков судна проекта А40-2Б-ЯР «Капитан Барабаш» (строительный № 166).
Суда проекта А40-2Б-ЯР предназначены для выполнения следующих операций: транспортировка средств ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в прибрежных морских,
речных и озерных поисково-спасательных районов, на акваториях бухт, заливов, морских и речных портов; локализация распространения пролитых нефтепродуктов
с помощью постановки боновых заграждений и построения нефтесборных ордеров; ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов путем их сбора в плавучие емкости
и дальнейшая буксировка емкостей к месту приема береговыми или плавучими станциями; поиск и подъем с воды плавающих объектов и людей.
18.12.1822:45:27
19.12.1800:49:44