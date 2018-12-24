Инженерные войска Вооруженных сил РФ начали получать комплекты оперативного развертывания временных дорог (КРВД), предназначенные для преодоления труднопроходимых, заболоченных участков местности, сообщает российское военное ведомство.

«Первые КРВД поступили в понтонно-мостовое соединение (город Муром Владимирской области) Инженерных войск Вооруженных сил РФ. В рамках гособоронзаказа предприятие-изготовитель передало Минобороны 12 машин», — сказано в пресс-релизе.

КРВД выполнен на базовом шасси КАМАЗ-63501 и предназначен для обеспечения повышения несущей способности труднопроходимых, заболоченных участков местности с целью пропуска по ним колесной, гусеничной и специальной техники, а также для оборудования подходов к мостам и переправам.

«Это достигается за счёт применения новых высокопрочных и легких материалов дорожного покрытия, а также за счёт разработки оригинальной конструкции механизма его укладки на поверхность грунта», — говорится в сообщении.

Спецтехника обеспечивает пропуск колесных машин с нагрузкой на ось 12 тонн и гусеничных машин массой до 60 тонн. Длина перекрытия труднопроходимого участка местности одной машиной составляет 50 метров. Время на укладку комплекта дорожного покрытия — менее пяти минут, информирует Минобороны РФ.