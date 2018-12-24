«Первые КРВД поступили в понтонно-мостовое соединение (город Муром».
Инженерные войска Вооруженных сил РФ начали получать комплекты оперативного развертывания временных дорог (КРВД), предназначенные для преодоления труднопроходимых, заболоченных участков местности, сообщает российское военное ведомство.
«Первые КРВД поступили в понтонно-мостовое соединение (город Муром Владимирской области) Инженерных войск Вооруженных сил РФ. В рамках гособоронзаказа предприятие-изготовитель передало Минобороны 12 машин», — сказано в пресс-релизе.
КРВД выполнен на базовом шасси КАМАЗ-63501 и предназначен для обеспечения повышения несущей способности труднопроходимых, заболоченных участков местности с целью пропуска по ним колесной, гусеничной и специальной техники, а также для оборудования подходов к мостам и переправам.
«Это достигается за счёт применения новых высокопрочных и легких материалов дорожного покрытия, а также за счёт разработки оригинальной конструкции механизма его укладки на поверхность грунта», — говорится в сообщении.
Спецтехника обеспечивает пропуск колесных машин с нагрузкой на ось 12 тонн и гусеничных машин массой до 60 тонн. Длина перекрытия труднопроходимого участка местности одной машиной составляет 50 метров. Время на укладку комплекта дорожного покрытия — менее пяти минут, информирует Минобороны РФ.
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