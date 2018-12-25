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Производство

Новые линии запущены на производстве московской компании «Геопродукт»

  •  © opt-1288493.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

Группа Компаний «Геопродукт» продолжает расширять свое производство.

Осенью текущего года были завершены пусконаладочные работы и запущены в эксплуатацию сразу 4 новых производственных линий:

линия по экструзионному производству геосетки из полимерных материалов;

линия по ламинированиюгеосинтетических материалов для производства дренажных геокомпозитов;линия по производству профилированной мембраны;

линия по ламинированиюгеосинтетических материалов для производствагидромата.

Благодаря увеличению станочного парка, увеличился ассортимент продукции, выпускаемой под маркой «GP».

Вся продукция, производимая в техническом парке ООО «Геопродукт» имеет сертификаты и проходит лабораторные испытания. Именно поэтому, выпускаемые изделия имеют высокое качество и долгий срок службы.

  •  © opt-1288493.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

  •  © opt-1288493.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

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https://geoproduct.ru/info/news/2018/novye-linii-na-proizvodstve-ooo-geoprodukt/

Геопродукт
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