Новые линии запущены на производстве московской компании «Геопродукт»

Группа Компаний «Геопродукт» продолжает расширять свое производство.

Осенью текущего года были завершены пусконаладочные работы и запущены в эксплуатацию сразу 4 новых производственных линий:

линия по экструзионному производству геосетки из полимерных материалов;

линия по ламинированиюгеосинтетических материалов для производства дренажных геокомпозитов;линия по производству профилированной мембраны;

линия по ламинированиюгеосинтетических материалов для производствагидромата.

Благодаря увеличению станочного парка, увеличился ассортимент продукции, выпускаемой под маркой «GP».

Вся продукция, производимая в техническом парке ООО «Геопродукт» имеет сертификаты и проходит лабораторные испытания. Именно поэтому, выпускаемые изделия имеют высокое качество и долгий срок службы.