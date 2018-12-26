Племзавод «Ирмень» открыл новый производственный объект в Новосибирской области

Одно из крупнейших животноводческих предприятий Новосибирской области — племзавод «Ирмень» — ввело в строй индустриальный доильный зал «Европараллель 2*30». Объем инвестиций в проект составил 203,1 млн руб

Новый объект построен в селе Верх-Ирмень. В сутки его пропускная способность составляет 1,3 тыс. голов, производство молока — 45 т. Строительство зала было необходимо в связи с планирующимся увеличением дойного стада с 3,22 тыс. голов до 3,5 тыс. в 2021 году.

Молоко транспортируется по закрытым трубопроводам: начиная от доения и до танков охлажденного молока.

В 2018 году в хозяйстве начало работать общежитие для студентов сельскохозяйственных вузов, желающих проходить практику на одном из лучших предприятий Новосибирской области.

Хозяйство ежегодно демонстрирует высокие показатели не только по работе в профильной сфере — молочном животноводстве. В этом году сельхозпредприятием было обмолочено 9983 га зерновых и зернобобовых культур, это 100% к плану. Валовой сбор зерновых составил 53,3 тыс тонн, это 30% от общего валового сбора Ордынского района. Урожайность — 53,4 ц/га, что практически в два раза превышает урожайность по району — 27,5 ц/га.

Помимо наращивания экономических показателей ЗАО Племзавод «Ирмень» активно развивает и социальную сферу села. Практически все социальные объекты на территории Верх-Ирменского сельсовета числятся на балансе ЗАО Племзавод «Ирмень», в том числе детский сад, краеведческий музей, отделение конного спорта, многофункциональный спорткомплекс и крытая ледовая арена, санаторий на берегу Обского моря, медицинский пункт и многое другое.