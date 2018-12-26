Более 40 БТР-82А получили подразделения общевойсковой армии ЗВО в Брянской области

Мотострелковые подразделения общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированные в Брянской области, получили свыше 40 модернизированных бронетранспортеров БТР-82А в рамках гособоронзаказа.

Боевая техника прошла проверку комплектации, технического состояния, а также работы вооружения, гидравлических систем и специального оборудования в парках боевых машин и на полигонах. Экипажам в торжественной обстановке были вручены ключи от бронетранспортеров.

Справочно:

Бронетранспортеры БТР-82А усилены бронезащитой десанта, новой системой пожаротушения, модулем башни с 30-мм пушкой с двухосевым стабилизатором, двигателем мощностью свыше 300 л/с, механической 5-ступенчатой коробкой передач.