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Энергетика и ТЭК

В Крыму на полную мощь заработала Симферопольская ТЭС

  •  © cdn-st1.rtr-vesti.ru

Симферопольская ТЭС выведена на полную мощность, запуск второй очереди Севастопольской ТЭС планируется в ближайшие дни.

Как передает «Интерфакс», об этом общественность проинформировал представитель «Ростеха».

Он подчеркнул, что оба блока тепловой электростанции работают на полную мощность и подают энергию в сеть, совокупно — 480 МВт. По словам собеседника агентства, второй блок Севастопольской ТЭС также начал подавать энергию в сеть, в ближайшие дни он выйдет на свою номинальную мощность.

Ранее заместитель министра энергетики России Андрей Черезов пообещал, что ввод в эксплуатацию вторых очередей Севастопольской и Симферопольской ТЭС планируется до конца текущего года.

Первые энергоблоки обеих станций начали свою работу осенью 2018 года.

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https://www.vesti.ru/doc.html?id=3099917

Крым. ТЭЦ
  • Нет аватара drilling rig krilovka
    28.12.1809:23:24

    Построили, теперь электричество свое. В 2015 помню как по всему городу генераторы жужжали.

    #1096192
  • Александр Скориков
    28.12.1810:31:15

    Хороший подарок к Новому году крымчанам

    #1096203
  • Комментарий удален
  • Комментарий удален
  • Vovantro Vovantro
    28.12.1811:56:50

    Ну всё родные вы наши!     Теперь гирлянды на Новый Год, будете в своё электричество втыкать…     С наступающим Новым Годом Крым!    

    #1096232
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