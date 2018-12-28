В Крыму на полную мощь заработала Симферопольская ТЭС
Симферопольская ТЭС выведена на полную мощность, запуск второй очереди Севастопольской ТЭС планируется в ближайшие дни.
Как передает «Интерфакс», об этом общественность проинформировал представитель «Ростеха».
Он подчеркнул, что оба блока тепловой электростанции работают на полную мощность и подают энергию в сеть, совокупно — 480 МВт. По словам собеседника агентства, второй блок Севастопольской ТЭС также начал подавать энергию в сеть, в ближайшие дни он выйдет на свою номинальную мощность.
Ранее заместитель министра энергетики России Андрей Черезов пообещал, что ввод в эксплуатацию вторых очередей Севастопольской и Симферопольской ТЭС планируется до конца текущего года.
Первые энергоблоки обеих станций начали свою работу осенью 2018 года.
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- Вадим Варенцов
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