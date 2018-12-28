В Краснодарском крае открылись детский сад на 140 и пристройка на 30 дошколят

В станице Брюховецкой открылся новый детский сад «Ромашка» на 140 мест. Его смогут посещать дети от полутора лет и старше, а также малыши с ограниченными возможностями здоровья. В дошкольном учреждении будут функционировать восемь групп, в нем оборудованы современные физкультурный и музыкальный залы, кабинет педагога-психолога, групповые игровые площадки, теневые навесы

Здание построено по самым современным технологиям благодаря участию муниципалитета в государственной программе «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». На строительство и оснащение детского сада израсходовано около 150 млн рублей.

С появлением этого детского сада в Брюховецком районе решена проблема с очередностью в дошкольные учреждения детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Кроме того, сегодня прошло открытие пристройки к детсаду № 15 Лабинска. Она рассчитана на 30 детей ясельного возраста. Строительство велось с сентября этого года в рамках госпрограммы края «Развитие образования». В новом здании созданы комфортные условия для малышей, оборудован прогулочный участок и веранда.

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