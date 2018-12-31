Самарский агрохолдинг «Био-Тон» ввел в оборот 14 тыс. га залежных земель в 2018 году

В 2018 году поволжский агрохолдинг «Био-Тон» (контролирует 403 тыс. га земли в Самарской, Саратовской и Ульяновской областях) инвестировал в развитие бизнеса 1,5 млрд руб. Средства были направлены на покупку новой сельхозтехники и оборудования, реконструкцию элеваторов и складской инфраструктуры, сообщает компания. Кроме того, она приобрела хозяйство «Агро Сервис» в Красноармейском районе Самарской области. Его активы включают 5,3 тыс. га земель в долгосрочной аренде, 207 единицы сельскохозяйственной техники и ангары для нее, а также зерносклады. Предприятие специализируется на выращивании зерновых (кроме риса), зернобобовых, а также масличных агрокультур.

В 2018 году «Био-Тон» ввел в оборот 14 тыс. га залежных земель, хотя весной планировалось только 4 тыс. га. В целом с 2007 года холдинг вернул в оборот 105 тыс. га залежи — то есть более четверти от своего земельного банка.

Заместитель гендиректора по стратегическому управлению «Био-Тона» Михаил Харламов рассказывал «Агроинвестору», что холдинг намерен увеличивать земельный банк примерно на 10-20 тыс. га в год, выкупая соседние земли и включая их в свой севооборот. Однако расширение активов не является самоцелью компании, в приоритете повышение операционной рентабельности. «Мы сосредоточены на интенсификации производственного процесса и внедрении новых технологий», — пояснил топ-менеджер.

«Био-Тон» занял восьмое место в рейтинге крупнейших компаний по площади посевов под урожай 2018 года, составленном «Агроинвестором». Компания возделывала около 333 тыс. га, она выращивает пшеницу, нут, ячмень, просо, рожь, чечевицу, кукурузу, подсолнечник, лен, кориандр и сою.

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