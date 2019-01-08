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Дорожное строительство

Фоторепортаж о строительстве автомобильной дороги М11: Мясной Бор, развязка 547 км

  •  © mikhail.krivyy.com

Фоторепортаж о ходе строительства автомобильной дороги М11 Москва — Санкт-Петербург: Мясной Бор, развязка 547 км, 5 января 2019 года.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/mAyz3Jq9mJo

1. В Мясном Бору ведётся строительство одного моста и двух путепроводов. Сейчас всё под снегом, деталей не видно.

  •  © mikhail.krivyy.com

2. Это мост через реку Питьба. По одной полосе открыто рабочее движение. Видимых работ не ведётся, но мост практически готов.

  •  © mikhail.krivyy.com

3. Возможно, что весной за месяц можно будет открыть по нему движение.

  •  © mikhail.krivyy.com

4. Это путепровод на пересечении с М10 «Россия». Тут пришлось достраивать площадки под локальные очистные сооружения.

  •  © mikhail.krivyy.com

5. Сейчас строители спрятались под тентом и ведут работы на одном из деформационных швов. По одной полосе также осуществляется рабочее движение.

  •  © mikhail.krivyy.com

6. А это самый отстающий объект в районе Мясного Бора — путепровод на пересечении с железной дорогой Чудово — Новгород.

  •  © mikhail.krivyy.com

7. Рабочие вяжут арматуру. Зима сильно снижает темпы работ.

  •  © mikhail.krivyy.com

8. Вид в сторону Санкт-Петербурга от Мясного Бора.

  •  © mikhail.krivyy.com

9. А это полуклевер.

  •  © mikhail.krivyy.com

10.

  •  © mikhail.krivyy.com

11. Хочется верить, что уже в этом году будем съезжать по этому знаку.

  •  © mikhail.krivyy.com

12. А это уже открытый участок автомагистрали М11 в Маловишерском районе Новгородской области — мост через реку Хубка.

  •  © mikhail.krivyy.com

13. В районе моста через реку Хубка.

  •  © mikhail.krivyy.com

14. А вот так выглядят местные дороги в этом районе.

  •  © mikhail.krivyy.com

15. Дорога извилистая, обзор не очень хороший.

  •  © mikhail.krivyy.com

16. Пантелеймоновская церковь в деревне Бурга.

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https://mike-nov.livejournal.com/289411.html

дорога М11 Москва - Санкт-Петербург
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