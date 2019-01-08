Фоторепортаж о строительстве автомобильной дороги М11: Мясной Бор, развязка 547 км

Фоторепортаж о ходе строительства автомобильной дороги М11 Москва — Санкт-Петербург: Мясной Бор, развязка 547 км, 5 января 2019 года.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/mAyz3Jq9mJo

1. В Мясном Бору ведётся строительство одного моста и двух путепроводов. Сейчас всё под снегом, деталей не видно.

2. Это мост через реку Питьба. По одной полосе открыто рабочее движение. Видимых работ не ведётся, но мост практически готов.

3. Возможно, что весной за месяц можно будет открыть по нему движение.

4. Это путепровод на пересечении с М10 «Россия». Тут пришлось достраивать площадки под локальные очистные сооружения.

5. Сейчас строители спрятались под тентом и ведут работы на одном из деформационных швов. По одной полосе также осуществляется рабочее движение.

6. А это самый отстающий объект в районе Мясного Бора — путепровод на пересечении с железной дорогой Чудово — Новгород.

7. Рабочие вяжут арматуру. Зима сильно снижает темпы работ.

8. Вид в сторону Санкт-Петербурга от Мясного Бора.

9. А это полуклевер.

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11. Хочется верить, что уже в этом году будем съезжать по этому знаку.

12. А это уже открытый участок автомагистрали М11 в Маловишерском районе Новгородской области — мост через реку Хубка.

13. В районе моста через реку Хубка.

14. А вот так выглядят местные дороги в этом районе.

15. Дорога извилистая, обзор не очень хороший.

16. Пантелеймоновская церковь в деревне Бурга.