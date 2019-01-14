СинТЗ освоил производство освоил производство осадных труб для нефтяных и газовых скважи

На Синарском трубном заводе (СинТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), освоена технология изготовления нового вида продукции — обсадных труб диаметром 177,8 мм, с толщиной стенки 9,2 мм группы прочности Е с резьбовым соединением «Баттресс» для обустройства нефтяных и газовых скважин. Ранее обсадные трубы такого диаметра на СинТЗ не выпускались.

Данные обсадные трубы предназначены для укрепления основного добывающего ствола скважины и изоляции продуктивных горизонтов (участков, из которых производится добыча нефти и газа) от непродуктивных для добычи слоев, что позволяет избежать перемешивания внутрипластовых жидкостей.

«В 2018 году СинТЗ освоил производство 20 новых видов труб. Это позволяет заводу постоянно расширять сортамент, увеличивая объемы выпуска востребованной потребителями высокотехнологичной трубной продукции», — отметил управляющий директор СинТЗ Вячеслав Гагаринов.