Промтрактор-Вагон: производство продукции за 2018 год выросло более чем в два раза

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Минувший год стал урожайным для Канашского вагоностроительного завода. По предварительным оценкам, один из ведущих отечественных производителей грузовых вагонов увеличил производственные показатели предыдущего года более чем в два раза. В 2018 году выпуск грузовых вагонов в АО «Промтрактор-Вагон» составил около 1,5 тыс. единиц. Об этом нашему порталлу сообжили в пресс-службе компании.

Значимым достижением стало также успешное продление сертификатов и возобновление производства фитинговых платформ и хопперов для перевозки цемента.

Запланированная к выпуску в первом квартале 2019 года железнодорожная техника была практически полностью продана еще в 2018 году, что позволяет предприятию со значительным оптимизмом смотреть в будущее.

В список получателей грузовых вагонов производства АО «Промтрактор-Вагон» вошли такие компании, как «Ай Эм Ти Экспресс» (через АО «ВЭБ-Лизинг»), ООО «ФосАгро"(через ООО «Интерхимлизинг»), ПАО «Трансконтейнер», ООО «ИК «ПраймКапитал», ООО «КузбассТрансЦемент» (через ООО «Альфа-Лизинг»), ООО"УралСпецМаш» (через ООО «УралБизнеслизинг»), ООО «ТГ «РусждТранс» и др.

Наступивший 2019 год ставит перед вагоностроительным предприятием не менее амбициозные цели. Приоритетной задачей является увеличение объемов и достижение выпуска 5000 вагонов. В планах АО «Промтрактор-Вагон» также освоение производства востребованных современным рынком зерновозов и тележки с осевой нагрузкой 25 т/c.