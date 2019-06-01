крылатый спецназ

Военная авиация — это не только смертоносные стратегические бомбардировщики, сверхманевренные истребители и могучие транспортники, которые регулярно демонстрируются на парадах, но и различные уникальные специализированные самолеты — калибровщики, постановщики помех, воздушные командные пункты и самолеты-ретраснляторы — о которых подчас мало кто знает. Многие из них созданы для выполнения определенной специфической работы и выпущены ограниченной серией, буквально в штучном количестве. Тем не менее, их значение трудно переоценить, поскольку без этих машин ВВС и вооруженные силы в целом окажутся неспособны решать многие свои боевые задачи. Предлагаю вашему вниманию краткий обзор по этим «воздушным специалистам узкого профиля».

Ан-12ПП - самолет — постановщик помех, созданный на базе транспортного самолета Ан-12. Такие самолёты позволяют скрывать направление полёта, состав и построение подразделений ВТА, создавать помехи РЛС ЗРК, самолётов-истребителей, головкам самонаведения ракет (в том числе тепловым), сетям радио- и радиорелейной связи противника.





© Фото из открытых источников

В грузовом отсеке устанавливаются автоматические станции прицельных и прицельно-заградительных активных и пассивных помех радиотехническим средствам наведения ракет противника. Часть оборудования устанавливалась во внешних контейнерах. Для предотвращения облучения экипажа установлены средства биологической защиты.

Существует несколько модийикаций этого самолета, всего в советское время было построено несколько десятков таких машин, некоторые из них до сих пор состоят на вооружении ВВС Росии. Известно, что Ан-12ПП использовались во время войны с Грузией в 2008 г.

АН-26КПА — самолёт-летающая лаборатория для проверки работы аэродромного радиотехнического оборудования. В этот вариант было переоборудовано 20 серийных машин. В связи с применением в последние годы на аэродромах более современного оборудования, некоторые Ан-26КПА прошли модернизацию. Довольно редкая модификация, замены котрой пока нет.





© Фото из открытых источников

Ан-26Ш — учебный самолёт для первичной подготовки штурманов. От базового варианта эта версия отличается, прежде всего, целевым оборудованием, размещенным в грузовой кабине вместо десантно-транспортного. Там находится 10 рабочих мест для курсантов и одно — для инструктора. Ан-26Ш оснащен дополнительными ПВД и агрегатами энергоснабжения. Три иллюминатора по правому борту и два по левому были заменены на блистеры. Самолет строился серийно — на Киевском авиазаводе выпустили 36 экземпляров.





© Фото из открытых источников

Ан-30 — самолёт воздушного наблюдения и аэрофотосъёмки.Аэрофотосъемочное оборудование включает аэрофотоаппараты АФА-ТЭ-100 и 70 в гиростабилизирующей установке Н-55, аэрофотоаппараты АФА-41/7, 5, АФА-41/10, 20 и АФА-42/20 в плановых аэрофотоустановках топографический радиовысотомер РВТД-А, статоскоп С-51, электронный командный прибор ЭКП-2, аэроэкспонометр АЭ-2, визиры НКПБ-7. В варианте «Б» дополнительно установлены фотоаппарат АФА-54/15, гиростабилизирующая установка ТАУ-М, электрометеорограф. В носовом подфюзеляжном обтекателе размещалась РЛС «Гроза-30» с антенной.

Аэрофотосъёмка выполняется в масштабах от 1:3000 до 1:200 000 аппаратами с различными фокусными расстояниями. Возможна обработка фотоплёнки прямо на борту самолёта.

Всего было построено 115 машин, в том числе 23 на экспорт.

Ан-30 принимали участие в войне в Афганистане (где был потерян 1 самолет), 2 самолета Ан-30 использовались в Анголе в интересах ангольского правительства, союзного СССР. После развала СССР машины участвовали в обоих чеченских войнах.





© Фото из открытых источников

На данный момент Ан-30 в основном используются для наблюдательных полетов в рамках международных договоров. В строю остается порядка 10-15 машин.

Ан-72П - патрульный самолет. Оборудование базового самолёта дополнили системы спутниковой навигации, дальней радионавигации и оптико-телевизионный комплекс, камеры которого способны обнаруживать объекты на море с большого расстояния и в плохую погоду. Самолёт оснащён комплексом фотоаппаратуры под сдвижной створкой грузового люка. В ночное время съёмку обеспечивают осветительные авиабомбы или патроны СФП-2А. Самолёт может взять на борт 22 парашютиста или 44 полностью экипированных солдата.





© Фото из открытых источников

Вооружение Ан-72П состоит из подвешиваемого контейнера УПК-23-250 с двуствольной пушкой ГШ-23, авиабомб калибром 100 кг и 64 неуправляемых авиационных ракет семейства С-5 в двух орудийных блоках УБ-32М на двух подкрыльевых пилонах. При необходимости, с самолёта через грузовой люк можно сбросить спасательные плоты и буи, а на электротельфере подвесить дополнительные авиабомбы.

Первые Ан-72П поступили на вооружение пограничной авиации на Дальнем Востоке. Именно там отмечен первый случай боевого применения Ан-72П. 22 февраля 2001 г. экипаж Ан-72П авиации погранслужбы РФ недалеко от острова Шикотан Северо-Курильской гряды после нескольких попыток задержать, потопил судно-нарушитель — сейнер «Альбатрос-101», не имевший опознавательных знаков. Спустя четыре года, Ан-72П снова «вступил в бой». 23 декабря 2005 г. в Охотское море для задержания судна-нарушителя вышел пограничный сторожевой корабль «Дунай», а с аэродрома Елизово вылетел Ан-72П. Преследуя нарушителя, с Ан-72П произвели предупредительную стрельбу, но судно не подчинилось требованиям пограничников, и тогда с самолёта открыли стрельбу на поражение. В судно было несколько попаданий, после чего оно застопорило ход.

Бе-12 — противолодочный самолёт-амфибия. Этот самолет своеобразный рекордсмен, который находится уже более 50 лет в строю: его эксплуатация была начала в 1965 году, а последние экземпляры выпущены в 1973 г.

Практически сразу же Бе-12 стал «рабочей лошадкой» противолодочной авиации. Так, общий налет авиации ВМФ на боевой службе на поиск ПЛ с 1965 по 1981 год составил 81 124 часов, из которых 37 205 часов пришлось на долю Бе-12. Пик активности применения Бе-12 на боевой службе — 1989-1990 годы, причем в 1989 году экипажи Бе-12 обнаружили 29 иностранных ПЛ.





© Фото из открытых источников

Всего было выпущено 143 машины в нескольких модификациях. В настоящее время оборудование этих самолетов давно устарело, и только в составе Черноморского флота остались 4 самолета Бе-12ПС (поисково-спасательный вариант), которые были отремонтированы в 2014-15 гг.

Ил-38 — противолодочный савмолет средней дальности, созданный на базе Ил-18. Строился с 1967 по 1972 г., всего было выпущено 65 штук.

Для поиска подводных лодок самолет использует поисково-прицельную систему «Беркут-38» и магнитомер АПМ-60 или АПМ-73. а также различные радиогидролокационные буи и автономные гидроакустические пассивно-активные станции. Средства поражения ПЛ — две противолодочные торпеды АТ-1, АТ-2 или ракеты АПР-1, АПР-2, АПР-3 (последняя только для Ил-38Н). Также могут применяться противолодочные бомбы, морские мины, спасательные контейнеры КАС, морские маркеры, но на самолёте нет оптического или телевизионного бомбового прицела, поэтому их производится неприцельно, «на глазок», и отличается большим разбросом. Экипаж Ил-38 состоит из семи человек.

Ил-38 активно использовался для поиска ПЛ, начиная с конца 60-х годов в составе Тихоокеанского, балтийского и Северного флота, кроме того, по 2 Ил-38 базировались в Йемене с декабря 1979 −1991 г. г., в Эфиопии с 29 января 1981 г по 1986 г., и периодически в Ливии, разовые командировки в Мозамбик и Сирию.





© Фото из открытых источников

В настоящее в ремя в составе СФ, ТОФ находится около 15 Ил-38, плюс некоторое количество на хранении. На 20-м авиаремонтном заводе в городе Пушкин под Санкт-Петербургом проводится модернизация парка этих машин до уровня Ил-38Н, всего на данный момент модернизировано 7 самолетов.

Модернизированный вариант противолодочного самолета Ил-38 отличается патрульной системой «Новелла». Предназначенная для оснащения морской авиации система «Новелла» (разработана холдинговой компанией «Ленинец») способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 90 км, надводные — до 320 км. При этом система одновременно удерживает в поле зрения 32 цели как над, так и под водой. Применяется для ведения радиолокационной подводной, надводной и воздушной разведок, выдает целеуказания оружию.

Ил-78 — самолет-заправщик. При разработке самолета за основу был принят военно-транспортный самолет Ил-76МД, в грузовой кабине были установлены два цилиндрических топливных бака общей вместимостью 28 000 кг топлива, кабина стрелка кормовой пушечной установки переоборудована в кабину оператора дозаправки с оснащением ее необходимыми приборами, было усовершенствовано радиоэлектронное оборудование, в частности, установлена система ближней навигации «Встреча», позволяющая осуществлять взаимный поиск и сближение воздушного танкера и боевого самолета на дистанции 300 км в сложных метеорологических условиях и в любое время суток. Стандартными вариантами передачи топлива в воздухе считаются дозаправка одного самолета класса «тяжелый бомбардировщик» с подфюзеляжного подвесного агрегата или двух самолетов класса «истребитель» — с подкрыльевых агрегатов. Однако возможна и одновременная заправка трех самолетов-истребителей с использованием всех трех заправочных агрегатов. На расстоянии 1000 км от своего аэродрома базирования танкер может передать другим самолетам 60 000- 65 000 кг топлива, на расстоянии 2500 км эти возможности уменьшаются до 32 000-36 000 кг.

Дальнейшим развитием самолета Ил-78 является Ил-78М. Благодаря усилению конструкции крыла и другим конструктивным мерам, взлетная масса самолета доведена до 210 т по сравнению с 190 т у Ил-78. В целях снижения собственного веса был упразднен задний грузовой люк и не устанавливается десантно-транспортное оборудование. Это дало возможность снизить собственный вес самолета на 5 т, но исключило возможность использовать его в качестве обычного военно-транспортного самолета.





© Фото из открытых источников

Самолет Ил-78М может доставить другим самолетам 60 000 — 65 000 кг топлива на дальности 1800 км от аэродрома базирования или 32 000 — 35 000 кг — на дальности 4000 км.

А-50 — самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Основное оружие нашего А-50 — мощный радиотехнический комплекс «Шмель». Радиолокационная станция, работающая в сантиметровом диапазоне, способна обнаружить цель класса «истребитель», летящую на малой высоте на фоне земли на дальности 200-400 км, на большой высоте — 300-600 км. Морские цели обнаруживаются на удалении до 400 км. Количество одновременно сопровождаемых целей — 50-60 (на усовершенствованном варианте — до 150 целей), число одновременно наводимых истребителей — 10-12.

Взаимодействие с перехватчиками осуществляется по фиксированным автоматизированным каналам наведения. Дальность оперативной радиосвязи по каналу KB диапазона 2000 км, а по каналу УКВ диапазона и по широкополосной радиолинии-400 км.





© Фото из открытых источников

В комплекс входят также несколько систем, обеспечивающих связь А-50 с другими объектами ПВО. Все выполнено на современном уровне, включая использование спутников для координатной системы и связи. Обслуживают «Шмель» всего 10 операторов (для сравнения на «Сентри» их более 20).

Самолеты А-50 принимали участие в первой и второй чеченских войнах, контролируя воздушное пространство в зоне проведения военной операции, а также в военой операции в Сирии. На данный момент самолеты модернизируются до уровня А-50У. В этой модификации установлен новый радиотехнический комплекс с улучшенными параметрами по обнаружению низколетящих и малозаметных воздушных целей (в том числе сверхзвуковых и вертолётов, в условиях применения РЭП). Все ЭЛТ-дисплеи заменены на ЖКИ. Всего в составе ВВС насчитывается около самолетов 15 А-50 и 5 А-50У, плюс некоторое количество на хранении

Ил-80 — воздушный командный пункт. Дополнительное радиоэлектронное оборудование размещено в специальном накладном отсеке шириной 1,5 м, расположенном над носовой частью фюзеляжа. Приняты меры по защите самолета от поражающих факторов ядерного взрыва. Среди других конструктивных особенностей отсутствие окон (кроме фонаря кабины экипажа), а также уменьшенное количество входных люков в фюзеляже. В состав бортового оборудования самолета Ил-80 входит станция спутниковой связи.





© Фото из открытых источников

Всего построено четыре самолета, которые постоянно базируются на аэродроме Чкаловский. Открытой информации по этим машинам довольно мало, это одни из немногих до сих пор не рассекреченных образцов авиационной техники.

Ил-82 — стратегический воздушный командный пункт (ВКП) для руководства ядерными силами страны в случае, если наземные пункты управления будут выведены из строя. Часть оборудования этих машин унифицирована с самолетами Ил-86ВКП также построенными по спецзаказу, другая часть — с самолетом ДРЛО А-50.





© Фото из открытых источников

На боковых створках грузового люка установлены две огромные лепестковые антенны, а на средней — барабан, с которого разматывается буксируемая проволочная антенна сверхнизкочастотной спецсвязи со стабилизирующим конусом на конце. Эта антенна длиной 5 км служит для связи с погруженными подводными лодками.

Ил-22/22М — воздушный командный пункт, также этот самолет используется в качестве штабного. Всего выпущего и переоборудовано около 30 единиц, около 15 самолетов продолжают оставаться в строю. Машины принимали участие в войне в Афганистане и Чечне.

В 80-х годах предполагалось Ил-22 заменить самолетами Ил-82, но распад сССР помешал завершить испытания новой машины в полном объеме, к тому же, их эксплуатация оказалась очень дорогой. Так что Ил-22 еще долго будет нести службу. Некоторые из самолетов прошли модернизацию в 10-х годах, в дальнейшем планируется модернизировать еще 5 машин.





© Фото из открытых источников

Ил-22М оснащают новой аппаратурой связи, бортовыми компьютерами для офицеров штаба. В кабине пилотов появилось новое оборудование со спутниковыми навигаторами ГЛОНАСС. Самое важное изменение — это радиоретранслирующая станция, передающая и принимающая информацию в цифровом формате. Благодаря этой станции самолет стал совместим с автоматизированными системами управления войсками «Заря», «Метроном» «Созвездие-25».

Ил-22ПП «Порубщик» — самолет радиоэлектронной борбы, оснащенный современной аппаратурой подавления, в частности боковыми антеннами и буксируемыми передатчиками, разматывающимися в полете на несколько сотен метров. Модернизацию по проекту ведет Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М.Мясищева в подмосковном Жуковском. Всего переоборудовано 3 самолета.

Аппаратура обнаружения самолета Ил-22ПП работает целиком в пассивном режиме, после чего комплекс ставит направленную помеху. «Порубщик» умеет «точечно» работать с радиоканалами в узком диапазоне, заглушая только нужный «вражеский» сигнал в строго заданном направлении и не мешая работе своих радиотехнических средств на смежных частотах.





© Фото из открытых источников

Среди потенциальных целей «Порубщика» в открытой прессе назывались самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS), радиотехнические средства комплексов ПВО типа Patriot и каналы управления военными беспилотниками. Воздействие такого комплекса РЭБ на «сетецентрические» системы управления современных армий, остро зависимые от стабильности большого числа каналов связи, трудно переоценить.

Ил-20 — Самолет-разведчик на базе Ил-18Д. Это первый отечественный самолет, предназначенный для комплексного использования средств воздушной разведки, основанных на разных принципах получения информации.

Самолёт оборудован фотоаппаратами перспективной аэрофотосъёмки модели «А-87П», а также станцией радиотехнической разведки «Ромб-4». Также на Ил-20 установлена радиолокационная станция «Игла-1» и станция радиотехнической разведки «Квадрат-2». Комплекс оборудования позволяет получить детальное радиолокационное изображение, по качеству близкое к аэрофотосъемке, но в любых метеоусловиях, и, кроме того, вести радиотехническую разведку и аэрофотосъемку.





© Фото из открытых источников

Пассажирский салон самолёта оборудован для размещения шестерых (затем восьми) операторов, обслуживающих радиолокационное оборудование.

Всего до 1976 г. завод «Знамя труда» построил около двух десятков самолетов Ил-20 и Ил-20М, из которых на данный момент эксплуатируется около 10 единиц.

Ил-20РТКонструкция Ил-20РТ аналогична самолёту Ил-18Д. В обтекателе на верхней части фюзеляжа (длина 11 м, высота 1 м) установлены приёмные антенны телеметрических станций РТС-9 и БРС-4. В носовой части фюзеляжа и хвостоворй части под обтекателем длиной 1,5 м установлены антенны станции МА-9МКС. На борту имеются система единого времени СКВ-12, дополнительные средства связи. В салоне оборудовано 10 рабочих мест для операторов.



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Прежде всего, Ил-20РТ обеспечивали телеметрическими измерениями запуски с космодрома Байконур ракет космического назначения по «необорудованным трассам», когда СИПы были единственным средством получения информации на некоторых участках полета. Самолетные пункты оказались эффективным средством при обеспечении посадки капсул и спускаемых аппаратов со спутников фоторазведки: получая сигнал с капсулы, операторы СИПа передавали данные наземным и авиационным поисковым командам, что существенно повышало оперативность доставки информации.

Из пяти Ил-20РТ первоначальные функции выполняет лишь одна машина, с модернизированным во второй половине 1990-х измерительным комплексом.

Су-24МР — специализированный самолет комплексной воздушной разведки, который используется для выполнения разведывательных задач в интересах командования сухопутный войск и фронтовой авиации, а на приморских направлениях — в интересах Военно-морского флота. Самолет обеспечивает всепогодную комплексную воздушную разведку днем и ночью, с учетом условий применения и возможностей разведывательной аппаратуры, на глубину до 400 км от линии боевого соприкосновения с противодействием средствам ПВО противника.





© Фото из открытых источников

Разведывательное оборудование самолета состоит из:

радиолокационной станции бокового обзора «Штык»;

аппаратуры телевизионной разведки «Аист-М»;

инфракрасного разведывательного оборудования «Зима»;

системы лазерной разведки «Шпиль-2М»;

станции общей радиотехнической разведки «Тангаж»;

аппаратуры радиационной разведки «Эфир-1М»;

аэрофотоаппаратов АП-402 панорамной и А-100 перспективной съемки.

На даннный Су-24МР состоит на вооружении разведывательных эскадрилий и смешанных авиаполков ВВС РФ, всего порядка 70-80 самолетов.

Ту-134УБЛ — учебно-тренировочный самолет. Продолжает использоваться в ВВС России для обучения курсантов полётам на Ту-22М3 и Ту-160. Также его применяют для поддержания навыков строевых пилотов, чтобы сократить расход лётного ресурса боевых самолётов.

По составу оборудования он в основном соответствует Ту-134Б, за исключением радиосвязных и навигационных систем, свойственных боевым машинам. Для курсантов и проверяемых предназначались 12 кресел, установленных в три ряда. В полете курсанты по очереди проходили подготовку на месте второго пилота.

Всего построено 90 машин.





© Фото из открытых источников

Ту-142МР — самолёт для ретрансляционного комплекса резервной системы управления морскими ядерными силами. Ту-142МР оборудован выпускной тросовой антенной сверхдлинноволнового диапазона длиной 8600 метров и комплексом связных радиостанций (БКСР-А), под управлением БЦВМ «Орбита-20». Строился небольшой серией. Отличается отсутствием поисково-прицельного оборудования и вооружения. Экипаж состоит из 9 человек. На всём остеклении машины, кроме трёх лобовых стекол лётчиков, для защиты экипажа от мощного электромагнитного излучения установлены экранирующие металлические сетки. Интересно, что также самолёт применялся (и применяется) как мощный КВ-ретранслятор по передаче информации боевого управления московского штаба ВМФ на места, в том числе и без подъёма в воздух (работа со стоянки). Также данные машины периодически применялись для обеспечения запусков космических аппаратов.





© Фото из открытых источников

Ту-142 — дальний противолодочный самолет на базе самолета Ту-95РЦ.

Изначально предназначался для обнаружения и уничтожения ПЛАРБ противника в районах патрулирования. Фактически в ВМФ применяется для дальней океанской разведки, визуальной или радиотехнической, для дежурства в системе поисково-спасательной службы и только потом для поиска и слежения за ПЛАРБ (после окончания холодной войны). С 1968 по 1994 гг построено порядка 100 единиц.

Основным средством поиска подлодок является ППС «Коршун», которая обнаруживает ПЛ в подводном положении с применением предварительно выставленных по определенной схеме радиогидробуев На самолётах также имеется магнитометр «Ладога», практическое применение которого сильно затруднено из-за его расположения на верхней части киля, в зоне сброса накапливающегося в полёте статического электричества.

Характерной особенностью самолёта является мощная РЛС кругового обзора в составе комплекса, параболическая антенна которой находится в большом каплеобразном обтекателе под центропланом, перед первым грузоотсеком. РЛС, помимо задач в составе поисково-прицельного комплекса, используется также для навигации и коррекции координат в НПК.





© Фото из открытых источников

Для поражения ПЛ применяются торпеды и противолодочные бомбы. Также самолет может приименять морские мины и ПКР.

Имеется 3 основных модификации самолета — Ту-142М/МК (ПСС «Беркут» была заменена новой системой — «Коршун», дополнительно был установлен феррозондовый магнитометр ММС-106 «Ладога» и другие системы), Ту-142МР (самолет-ретранслятор) и Ту-142М3 (установлена более совершенная гидроакустическая аппаратура «Заречье», магнитный регистратор параметров поиска «Узор-5». Поисково-прицельный комплекс был доработан до возможности работать не только с новыми типами гидроакустических буев, но и со старыми буями системы «Беркут».). В данный момент эксплуатируется порядка 20 машин в составе СФ и ТОФ.

Ту-214Р — самолет для проведения комплексной оптико-радиотехнической разведки (ОРТР). Самолёт оборудован многочастотным радиотехническим комплексом МРК-411 с радиолокационными станциями бокового и кругового обзора разработки ЦНИРТИ им. академика А. И. Берга, а также оптико-электронной системой высокого разрешения «Фракция». Построено 2 самолета.

Дальность РЛС в активном режиме оценивается как 250 км, в пассивном режиме радиотехнической разведки дальность обнаружения объектов по их собственному радиоизлучению до 400 км.





© Фото из открытых источников

В передней части снизу фюзеляжа находится комплекс оптической разведки «Фракция» предназначенная для получения изображений высокого разрешения в видимом и инфракрасном диапазоне в том числе как фотографий, так и видеопотока с обзорным и сфокусированным углами зрения. Станция «Фракция» может наводиться на цели согласно внешнему предварительному целеуказанию или по собственным алгоритмам, например по обнаружению примерного района цели по её радиоизлучению зафиксированному РЛС МРК-411. «Фракция» может уточнить угловые координаты цели с точностью 1 минуты, что при наличии 3D-карт позволяет получить очень точные координаты целей.

Ту-214ОН — самолет авиационного наблюдения, созданный специально для программы «Открытое небо». Построено 2 самолета.

Ту-214ОН оборудован современным комплексом БКАН (бортовым комплексом авиационного наблюдения), позволяющим осуществлять контроль соблюдения договоров об ограничении вооружений. В состав БКАН входят аэрофотоаппараты, ТВ- и ИК-камеры, радиолокатор бокового обзора с синтезированной апертурой. Согласно договоренности разрешение аэрофотоаппарата и ТВ- камеры составляет 30 сантиметров, для радиолокатора бокового обзора — три метра, для ИК-камеры — 50 см. Ту-214ОН призван заменить устаревшие Ту-154 и Ан-30.





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Ту-214СР — самолет-ретранслятор, разработанный специально для администрации президента Российской Федерации. Создан на основе базовой платформы Ту-214 в пассажирском варианте. Его главное назначение — обеспечение президента России связью. Всего построено 5 самолетов.

Этот воздушный корабль вмещает 62 человека, имеет дополнительные системы энергоснабжения, пилотируется не тремя, а четырьмя летчиками, дальность полета увеличена с семи тысяч до 10 тысяч километров (за счет установки дополнительных топливных баков).





© Фото из открытых источников

Ту-214СР оборудован радиотехническим комплексом, обеспечивающим через спутниковые системы связь с наземными объектами и другими воздушными судами. Руководители РФ пользуются радиорелейной связью. Однако такая связь работает только в пределах прямой видимости, поэтому для нее нужна система наземных радиостанций, самолетов-ретрансляторов и спутников. Ту-214СР предназначен для полетов в северные районы, где проблематично использовать спутники связи над экватором.

Новые Ту-214СР пришли на смену устаревшим ретрансляторам на базе самолетов Ил-18, эксплуатировавшимся спецотрядом более 40 лет.