Почти 40 новейших боевых машин десанта поступили в псковское соединение ВДВ

Гвардейское псковское соединение ВДВ получило 39 боевых машин десанта нового поколения БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Министерства обороны РФ.

«На территории десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове состоялась торжественная церемония передачи батальонного комплекта новейших образцов военной техники. В соответствии с государственной программой вооружения в соединение поступил батальонный комплект боевых машин нового поколения БМД-4М, в который входит 31 единица БМД-4М и восемь БТР-МДМ «Ракушка», — отмечается в сообщении.

Передача техники прошла под руководством заместителя командующего Воздушно-десантными войсками по материально- техническому обеспечению генерал-майора Наримана Тимергазина. «Реализация заданий государственного оборонного заказа позволила повысить долю современных новых и модернизированных образцов бронетанкового вооружения и техники почти в 3,5 раза, в том числе бронетанковым вооружением и техникой в 2,4 раза. В настоящее время в войска ВДВ поставлены и приняты на вооружение пять батальонных комплектов БМД-4М и БТР-МДМ. В 2019 году в парашютно-десантные и десантно-штурмовые подразделения поступит два батальонных комплекта. Доля современных образцов вооружения и техники в войсках при этом возрастет и составит около 68%", — сказал он на церемонии.

БМД-4М и «Ракушка»

БМД-4М — это новейшие скоростные плавающие гусеничные машины, оснащенные современными высокотехнологичными системами вооружения. Основное вооружение БМД-4М включает в себя 100-миллиметровое орудие с боекомплектом на 34 осколочно-фугасных снаряда и четыре управляемые ракеты «Аркан», 30-миллиметровую автоматическую пушку с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения, а также пулемет с калибром в 7,62 мм.

БТР-МДМ «Ракушка» — российский десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина обладает массой в 13,2 тонны и вооружена двумя пулеметами. Экипаж состоит из двух человек, а число десантируемых бойцов достигает 13 человек. «Ракушка» предназначена для перевозки личного состава (десанта), боеприпасов, запасных частей, горюче-смазочных материалов в подразделениях ВДВ и морской пехоты.