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Армия и Флот

Почти 40 новейших боевых машин десанта поступили в псковское соединение ВДВ

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Гвардейское псковское соединение ВДВ получило 39 боевых машин десанта нового поколения БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Министерства обороны РФ.

«На территории десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове состоялась торжественная церемония передачи батальонного комплекта новейших образцов военной техники. В соответствии с государственной программой вооружения в соединение поступил батальонный комплект боевых машин нового поколения БМД-4М, в который входит 31 единица БМД-4М и восемь БТР-МДМ «Ракушка», — отмечается в сообщении.

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  • https://function.mil.ru/images/upload/2018/IMG_5825-550.JPG
  •  © function.mil.ru

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  • https://function.mil.ru/images/upload/2018/IMG_5837-550.JPG
  •  © function.mil.ru

Передача техники прошла под руководством заместителя командующего Воздушно-десантными войсками по материально- техническому обеспечению генерал-майора Наримана Тимергазина. «Реализация заданий государственного оборонного заказа позволила повысить долю современных новых и модернизированных образцов бронетанкового вооружения и техники почти в 3,5 раза, в том числе бронетанковым вооружением и техникой в 2,4 раза. В настоящее время в войска ВДВ поставлены и приняты на вооружение пять батальонных комплектов БМД-4М и БТР-МДМ. В 2019 году в парашютно-десантные и десантно-штурмовые подразделения поступит два батальонных комплекта. Доля современных образцов вооружения и техники в войсках при этом возрастет и составит около 68%", — сказал он на церемонии.

БМД-4М и «Ракушка»

БМД-4М — это новейшие скоростные плавающие гусеничные машины, оснащенные современными высокотехнологичными системами вооружения. Основное вооружение БМД-4М включает в себя 100-миллиметровое орудие с боекомплектом на 34 осколочно-фугасных снаряда и четыре управляемые ракеты «Аркан», 30-миллиметровую автоматическую пушку с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения, а также пулемет с калибром в 7,62 мм.

БТР-МДМ «Ракушка» — российский десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина обладает массой в 13,2 тонны и вооружена двумя пулеметами. Экипаж состоит из двух человек, а число десантируемых бойцов достигает 13 человек. «Ракушка» предназначена для перевозки личного состава (десанта), боеприпасов, запасных частей, горюче-смазочных материалов в подразделениях ВДВ и морской пехоты.

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Армия и флот
  • Нет аватара monarch
    14.03.1917:03:55

    Продолжают долги за 2018 год сдавать.

    Много с чем припозднились в этот раз.

    По вертушкам так вообще был полный швах   .

    #1115040
    • exhausted1987 exhausted1987
      15.03.1905:00:07

      Зато этот год бодро начали, сразу 13 ударных вертолётов. Еще и партия Камовых на подходе.

      Кстати, на церемонии сказали что план на 2019 — 2 батальонных комплекта, это с учетом сабжа или нет? Раз Вы говорите, что это «хвост» за 2018 г.

      #1115129
    • Нет аватара Rockets
      15.03.1909:50:58

      Продолжают долги за 2018 год сдавать.

      Уверены что долги?

      На армии 2018 был заключён НОВЫЙ контракт на 132 БМД-4М и 58 БТР-МДМ, сроки поставок до -2020 года

      На 19 октября 2018 в ВДВ уже находилось 5 батальонных комплектов и 2 ротных комплекта, в учебных центрах Рязани и Омска. На эту дату, к концу года ожидалось ещё 2 батальонных комплекта, со слов командующего ВДВ Сердюкова

      Вот тут вопрос — это уже новый контракт, или закрытия старого. Я как-то со счёта сбился    

      #1115161
  • CryNet CryNet
    14.03.1921:12:27

    •  © pskov.ru

    •  © pskov.ru

    •  © pskov.ru

    •  © pskov.ru

    •  © pskov.ru

    •  © pskov.ru

    •  © pskov.ru

    •  © pskov.ru

    •  © pskov.ru

    •  © pskov.ru

    #1115095
  • Александр. Александр.
    15.03.1902:37:51

    И это отлично!

    #1115123
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