Обзор: в феврале 2019 в России открылось 17 предприятий агропрома

Вторую очередь тепличного комплекса «Агромир» открыли в Дагестане





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Вторая очередь тепличного комплекса введена в поселке Ленинкент в пригороде Махачкалы. Инициатор проекта — компания «Агромир».

В рамках первого этапа реализации проекта введен в эксплуатацию в 2014 году тепличный комплекс на площади 4 га. Следующим шагом стало строительство тепличного комплекса на площади 6 га.

Благодаря реализации проекта стало возможным создание порядка 150 дополнительных рабочих мест, 105 из них — высокопроизводительные.

Инвестор из Китая открыл в Липецкой области завод по производству дрожжей

Крупнейший в России завод по выпуску дрожжей компании «Ангел ист рус», входящей в китайскую корпорацию Angel Yeast Co., Ltd, открылся в ОЭЗ «Данков» в Данковском районе Липецкой области.

Это первое китайское дрожжевое предприятие в России. Завод в Данкове станет самым крупным и современным производителем сухих дрожжей не только в России, но и в Европе.

Инвестиционные вложения в производство составили 6,8 млрд рублей.

На заводе создано 560 рабочих мест.

Ферма на 1000 голов КРС открыта на Сахалине

На юге Сахалина открылась молочно-товарная ферма АО «Совхоза «Корсаковский» на 1 тысячу голов. Возведение с нуля сельскохозяйственного объекта в селе Раздольном Корсаковского городского округа началось в 2016 году. С выходом на проектную мощность предприятие будет давать жителям островной области 7 тысяч тонн молока и 200 тонн мяса ежегодно.

Рядом с новым аграрным предприятием возведен агрогородок. 50 одноэтажных благоустроенных домов с земельными участками предназначены для сотрудников животноводческого комплекса.

Общие инвестиции в проект составили порядка 2,5 млрд рублей.

Новый молочный комплекс открылся в Московской области

В Одинцовском районе Подмосковья 12 февраля открылся новый животноводческий комплекс. Он рассчитан на 768 голов крупного рогатого скота.

В Вологодской области открыто новое консервное производство





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Открытие консервного производства состоялось на мясокомбинате Череповца. Новая линия производит 30 тысяч банок тушенки в сутки. Консервы выпускаются в жестяной банке емкостью 325 граммов с ключом.

Новы цех построили за два года, вложив в проект более 100 млн рублей.

В Калининградской области запущен свиноводческий комплекс «Правдинское Свино Производство-2»

Как сообщила пресс-служба правительства Калининградской области, в конце 2018 года группа компаний РБПИ ввела в эксплуатацию новый комплекс ООО «Правдинское Свино Производство-2»

Мощность фермы рассчитана на производство 220 тыс. товарных свиней в год.

Объем инвестиций вложенных РБПИ Групп в свиноводческий комплекс составил более 4-х миллиардов рублей.

На предприятии было создано 130 рабочих мест.

Первое в России производство лактозы запустили в Ставропольском крае

Ставрополье стало первым регионом России — производителем лактозы. Она будет выпускаться на площадке АО «Молочный комбинат «Ставропольский», где дан старт работе нового производственного цеха. Это первая очередь проекта. Его мощность составит 5 тонн готового сухого продукта в смену. В год предприятие планирует выпускать около 1,8 тыс. тонн продукции.

В основу проекта легли разработки ученых Северо-Кавказского федерального университета. Объём вложений составил 400 млн. рублей,

Более мелкие производства

В Удмуртии открылся цех по переработке семян рапса — 25 млн.

«Липецкий ЭКО продукт» запустил кооперативный цех по переработке овощей — 60 млн.

Первая очередь нового молочного комплекса открыта в Кемеровской области — 60 млн.

Первая очередь цветочного тепличного комплекса введена в Смоленской области — 50 млн.

В Ростовской области открылся молочный комплекс на 450 голов КРС — 24 млн.

В Кайбицком районе Татарстана открыли завод по переработке рапса

В Белгородской области запущен цех по переработке овощей

В Вологодской области открыли новое овощехранилище — 27 млн.

В Краснодарском крае реализован инвестиционный проект по производству сыра моцарелла — 20 млн.

В Чувашии ввели в эксплуатацию молочный комплекс на 1200 голов в СХПК «Коминтерн» — 95 млн.

Итого за февраль 2019

17 новых предприятий

Из них 3 с инвестициями более 1 млрд. рублей.

Фермы КРС — 5 (4168 голов)

Птицефабрики — 0

Теплицы — 2 (6 га)

Свиноводство — 1 (220 тыс. голов)

Переработка — 8

Хрнение — 1

Объем заявленных инвестиций в реализацию проектов более 14 млрд рублей.

У четырех проектов размер инвестиций неизвестен.