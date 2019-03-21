Начались испытания первого российского АНПА интервенционного класса

В исследовательском бассейне Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) начались испытания первого в России демонстратора технологий автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА) интервенционного класса.

Как сообщили Sudostroenie.info в НПП ПТ «Океанос», в отличие от классических АНПА новый аппарат может производить не только поисковые и мониторинговые работы, но и сервисные функции за счёт собственного манипуляторного комплекса. Например, АНПА может использоваться для подключения и переподключение электрических и гидравлических разъёмов донного оборудования, манипуляций с клапанами и задвижками подводных добывающих комплексов, работы с метрологическими инструментами неразрушающего контроля. Немаловажно, что интервенционный АНПА может не использовать судно-носитель, а за счёт систем индукционной зарядки и оптической беспроводной связи, резидентно базироваться на донные доковые станции. Напомним, с сентября 2018 года АО «НПП ПТ «Океанос» находится под санкциями США. Ранее предприятие неоднократно становилось победителем российских и международных соревнований по морской робототехнике.