В Татарстане открылась ледовая арена «Алтын Барс»

15 декабря 2018 г. состоялось торжественное открытие ледового дворца «Суворовец» на территории Казанского суворовского военного училища Министерства обороны РФ. Кроме того, в режиме видеоконференцсвязи состоялось открытие еще одного нового ледового дворца — ледовой арены «Алтын Барс» в Дрожжановском муниципальном районе.

Ледовая арена «Алтын Барс» в Дрожжановском муниципальном районе построена в 2018 году в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». Проектно-сметная документация разработана ГУП «Татинвестгражданпроект», заказчиком нового катка выступило ГКУ «Главинвестстрой РТ».

Общая площадь этого спортивного сооружения составляет 3 086,87 кв. м. Площадь административного корпуса, расположенного рядом с катком, — 699,84 кв.м, Площадь тентового навеса — 2387,032 кв. м.

В здании оборудованы 4 раздевалки, на 25 спортсменов каждая, душевые кабины, кабинет врача, тренерская, помещения льдоуборочного комбайна.

Общий объем финансирования этого спортивного объекта составил 115,5 млн. рублей, из которых 14,4 млн руб. выделено из бюджета РФ.