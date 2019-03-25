На омском подразделении Федерального государственного унитарного предпритятии (ФГУП) Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева — заводе «Полёт» — начались работы по внедрению замкнутого технологического цикла изготовления ракеты-носителя «Ангара"*. В данный момент здесь возводится контрольно-испытательная станция для «Ангары-1.2», на которой монтаж оборудования уже будет завершён в конце мая этого года, а до августа 2019 года будут проведены и пусконаладочные работы. Об этом рассказал генеральный директор ГКНПЦ им. Хруничева Алексей Варочко в интервью «Коммерсанту».

В настоящее время объединение «Полёт» практически готово к запуску серийного производства новой ракеты-носителя. Уже закончены все строительные работы, а корпус сборки почти готов к вводу в эксплуатацию. Ежегодно предприятие планирует выпускать по две ракеты тяжёлого класса и одну лёгкого.

*Новейший российский космический ракетный комплекс (КРК) «Ангара» включает в свой состав семейство экологически чистых ракет-носителей (РН) различных классов, позволяющих выводить до 37,5 тонн полезного груза (модификация «Ангара-А5В») на низкую околоземную орбиту.

Основой для создания вариантов ракет-носителей «Ангара» служат кислородно-керосиновые универсальные ракетные модули — УРМ-1 (для первой и второй ступеней РН) и УРМ-2 (для верхних ступеней РН). Количество УРМ в составе первой ступени определяет грузоподъемность ракеты-носителя.

Универсальный ракетный модуль представляет собой законченную конструкцию, состоящую из баков окислителя и горючего, соединенных проставкой, и двигательного отсека. УРМ-1 оснащается жидкостным реактивным двигателем РД-191, УРМ-2 — двигателем РД-0124А.

В ракетах-носителях семейства «Ангара» не используются агрессивные и токсичные ракетные топлива на основе гептила, что позволяет существенно повысить показатели экологической безопасности комплекса, как в прилегающих к космодрому регионах, так и в районах падения отработавших ступеней ракет-носителей.

Уникальные технические решения и широкое использование унификации позволяют осуществлять пуск всех ракет-носителей семейства «Ангара» с одной пусковой установки. Созданная на космодроме ПЛЕСЕЦК (Архангельская обл.) наземная инфраструктура КРК «Ангара» включает в себя технический комплекс и универсальный стартовый комплекс (УСК).

Второй стартовый комплекс создаётся на новом российском космодроме «Восточный».

Тактико-технические характеристики РН семейства «Ангара»

Параметры Ангара-1.2 Ангара-А5 Ангара-А5В* Стартовая масса, т ~171 ~773 ~815 Количество ступеней 2 3 3 Компоненты топлива: — первой ступени; — второй ступени; — третьей ступени. кислород-керосин кислород-керосин - кислород-керосин кислород-керосин кислород-керосин кислород-керосин кислород-керосин кислород-водород Маршевые двигатели: — первой ступени; — второй ступени; — третьей ступени. РД-191 РД- 0124А - РД-191 РД-191 РД- 0124А РД-191М РД-191М РД — 0150 Используемые разгонные блоки Отделяемый агрегатный модуль Бриз-М/ДМ/КВТК КВТК Космодром ПЛЕСЕЦК ПЛЕСЕЦК (ВОСТОЧНЫЙ***) ВОСТОЧНЫЙ*** Масса полезной нагрузки, т.** — на НОО (200 км); — на ГПО; — на ГСО; — на ССО. 3,5 - - 2,4 24,0 (24,5) 5,4/5,4/7,5 (-/7,0/8,0) 2,8/2,6/4,5 (-/3,9/5,0) - 37,5 13,3 8,0 -

* - в стадии проектной проработки

** - НОО — низкая опорная орбита; ГПО — геопереходная орбита; ГСО — геостационарная орбита; ССО — солнечно-синхронная орбита

*** - стартовый комплекс для РН «Ангара» в проекте второй очереди строительства космодрома ВОСТОЧНЫЙ.

Лётные испытания КРК «Ангара»

Лётные испытания КРК «Ангара» на космодроме Плесецк начались в 2014 году: