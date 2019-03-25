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Космонавтика

«Полёт» — начал работы по внедрению замкнутого технологического цикла изготовления РН «Ангара»

  •  © omskgazzeta.ru

На омском подразделении Федерального государственного унитарного предпритятии (ФГУП) Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева — заводе «Полёт» — начались работы по внедрению замкнутого технологического цикла изготовления ракеты-носителя «Ангара"*. В данный момент здесь возводится контрольно-испытательная станция для «Ангары-1.2», на которой монтаж оборудования уже будет завершён в конце мая этого года, а до августа 2019 года будут проведены и пусконаладочные работы. Об этом рассказал генеральный директор ГКНПЦ им. Хруничева Алексей Варочко в интервью «Коммерсанту».

В настоящее время объединение «Полёт» практически готово к запуску серийного производства новой ракеты-носителя. Уже закончены все строительные работы, а корпус сборки почти готов к вводу в эксплуатацию. Ежегодно предприятие планирует выпускать по две ракеты тяжёлого класса и одну лёгкого.

*Новейший российский космический ракетный комплекс (КРК) «Ангара» включает в свой состав семейство экологически чистых ракет-носителей (РН) различных классов, позволяющих выводить до 37,5 тонн полезного груза (модификация «Ангара-А5В») на низкую околоземную орбиту.

  •  © screenshotscdn.firefoxusercontent.com

Основой для создания вариантов ракет-носителей «Ангара» служат кислородно-керосиновые универсальные ракетные модули — УРМ-1 (для первой и второй ступеней РН) и УРМ-2 (для верхних ступеней РН). Количество УРМ в составе первой ступени определяет грузоподъемность ракеты-носителя.

Универсальный ракетный модуль представляет собой законченную конструкцию, состоящую из баков окислителя и горючего, соединенных проставкой, и двигательного отсека. УРМ-1 оснащается жидкостным реактивным двигателем РД-191, УРМ-2 — двигателем РД-0124А.

В ракетах-носителях семейства «Ангара» не используются агрессивные и токсичные ракетные топлива на основе гептила, что позволяет существенно повысить показатели экологической безопасности комплекса, как в прилегающих к космодрому регионах, так и в районах падения отработавших ступеней ракет-носителей.

Уникальные технические решения и широкое использование унификации позволяют осуществлять пуск всех ракет-носителей семейства «Ангара» с одной пусковой установки. Созданная на космодроме ПЛЕСЕЦК (Архангельская обл.) наземная инфраструктура КРК «Ангара» включает в себя технический комплекс и универсальный стартовый комплекс (УСК).

Второй стартовый комплекс создаётся на новом российском космодроме «Восточный».

  •  © roscosmos.ru

Тактико-технические характеристики РН семейства «Ангара»

  •  © roscosmos.ru

Параметры

Ангара-1.2

Ангара-А5

Ангара-А5В*

Стартовая масса, т

~171

~773

~815

Количество ступеней

2

3

3

Компоненты топлива:

— первой ступени;

— второй ступени;

— третьей ступени.

кислород-керосин

кислород-керосин

-

кислород-керосин

кислород-керосин

кислород-керосин

кислород-керосин

кислород-керосин

кислород-водород

Маршевые двигатели:

— первой ступени;

— второй ступени;

— третьей ступени.

РД-191

РД- 0124А

-

РД-191

РД-191

РД- 0124А

РД-191М

РД-191М

РД — 0150

Используемые разгонные блоки

Отделяемый агрегатный модуль

Бриз-М/ДМ/КВТК

КВТК

Космодром

ПЛЕСЕЦК

ПЛЕСЕЦК (ВОСТОЧНЫЙ***)

ВОСТОЧНЫЙ***

Масса полезной нагрузки, т.**

— на НОО (200 км);

— на ГПО;

— на ГСО;

— на ССО.

3,5

-

-

2,4

24,0 (24,5)

5,4/5,4/7,5 (-/7,0/8,0)

2,8/2,6/4,5 (-/3,9/5,0)

-

37,5

13,3

8,0

-

* - в стадии проектной проработки

** - НОО — низкая опорная орбита; ГПО — геопереходная орбита; ГСО — геостационарная орбита; ССО — солнечно-синхронная орбита

*** - стартовый комплекс для РН «Ангара» в проекте второй очереди строительства космодрома ВОСТОЧНЫЙ.

Лётные испытания КРК «Ангара»

  •  © roscosmos.ru

Лётные испытания КРК «Ангара» на космодроме Плесецк начались в 2014 году:

  • 9 июля 2014 года — Первый пуск ракеты-носителя лёгкого класса «Ангара-1.2.ПП». РН состояла из двух ступеней на основе УРМ-1 и УРМ-2, неотделяемого макета полезной нагрузки массой 1,43 тонны и головного обтекателя. Её стартовая масса — ~171 тонна.
  • 23 декабря 2014 года — Первый пуск РКН тяжёлого класса «Ангара-А5.1Л». Она состояла из трёх ступеней, созданных на основе УРМ-1 и УРМ-2. Космическая головная часть включала в себя неотделяемый габаритно-массовый макет полезной нагрузки (его масса — 2,04 тонны), установленный на разгонный блок «Бриз-М» под головным обтекателем. В ходе испытаний разгонный блок успешно вывел макет космического аппарата на целевую орбиту.
    •  © roscosmos.ru

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РФ, ГКНПЦ Хруничева, «Полёт», «Ангара»
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