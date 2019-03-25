«Полёт» — начал работы по внедрению замкнутого технологического цикла изготовления РН «Ангара»
На омском подразделении Федерального государственного унитарного предпритятии (ФГУП) Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева — заводе «Полёт» — начались работы по внедрению замкнутого технологического цикла изготовления ракеты-носителя «Ангара"*. В данный момент здесь возводится контрольно-испытательная станция для «Ангары-1.2», на которой монтаж оборудования уже будет завершён в конце мая этого года, а до августа 2019 года будут проведены и пусконаладочные работы. Об этом рассказал генеральный директор ГКНПЦ им. Хруничева Алексей Варочко в интервью «Коммерсанту».
В настоящее время объединение «Полёт» практически готово к запуску серийного производства новой ракеты-носителя. Уже закончены все строительные работы, а корпус сборки почти готов к вводу в эксплуатацию. Ежегодно предприятие планирует выпускать по две ракеты тяжёлого класса и одну лёгкого.
*Новейший российский космический ракетный комплекс (КРК) «Ангара» включает в свой состав семейство экологически чистых ракет-носителей (РН) различных классов, позволяющих выводить до 37,5 тонн полезного груза (модификация «Ангара-А5В») на низкую околоземную орбиту.
Основой для создания вариантов ракет-носителей «Ангара» служат кислородно-керосиновые универсальные ракетные модули — УРМ-1 (для первой и второй ступеней РН) и УРМ-2 (для верхних ступеней РН). Количество УРМ в составе первой ступени определяет грузоподъемность ракеты-носителя.
Универсальный ракетный модуль представляет собой законченную конструкцию, состоящую из баков окислителя и горючего, соединенных проставкой, и двигательного отсека. УРМ-1 оснащается жидкостным реактивным двигателем РД-191, УРМ-2 — двигателем РД-0124А.
В ракетах-носителях семейства «Ангара» не используются агрессивные и токсичные ракетные топлива на основе гептила, что позволяет существенно повысить показатели экологической безопасности комплекса, как в прилегающих к космодрому регионах, так и в районах падения отработавших ступеней ракет-носителей.
Уникальные технические решения и широкое использование унификации позволяют осуществлять пуск всех ракет-носителей семейства «Ангара» с одной пусковой установки. Созданная на космодроме ПЛЕСЕЦК (Архангельская обл.) наземная инфраструктура КРК «Ангара» включает в себя технический комплекс и универсальный стартовый комплекс (УСК).
Второй стартовый комплекс создаётся на новом российском космодроме «Восточный».
Тактико-технические характеристики РН семейства «Ангара»
Параметры
Ангара-1.2
Ангара-А5
Ангара-А5В*
Стартовая масса, т
~171
~773
~815
Количество ступеней
2
3
3
Компоненты топлива:
— первой ступени;
— второй ступени;
— третьей ступени.
кислород-керосин
кислород-керосин
-
кислород-керосин
кислород-керосин
кислород-керосин
кислород-керосин
кислород-керосин
кислород-водород
Маршевые двигатели:
— первой ступени;
— второй ступени;
— третьей ступени.
РД-191
РД- 0124А
-
РД-191
РД-191
РД- 0124А
РД-191М
РД-191М
РД — 0150
Используемые разгонные блоки
Отделяемый агрегатный модуль
Бриз-М/ДМ/КВТК
КВТК
Космодром
ПЛЕСЕЦК
ПЛЕСЕЦК (ВОСТОЧНЫЙ***)
ВОСТОЧНЫЙ***
Масса полезной нагрузки, т.**
— на НОО (200 км);
— на ГПО;
— на ГСО;
— на ССО.
3,5
-
-
2,4
24,0 (24,5)
5,4/5,4/7,5 (-/7,0/8,0)
2,8/2,6/4,5 (-/3,9/5,0)
-
37,5
13,3
8,0
-
* - в стадии проектной проработки
** - НОО — низкая опорная орбита; ГПО — геопереходная орбита; ГСО — геостационарная орбита; ССО — солнечно-синхронная орбита
*** - стартовый комплекс для РН «Ангара» в проекте второй очереди строительства космодрома ВОСТОЧНЫЙ.
Лётные испытания КРК «Ангара»
Лётные испытания КРК «Ангара» на космодроме Плесецк начались в 2014 году:
- 9 июля 2014 года — Первый пуск ракеты-носителя лёгкого класса «Ангара-1.2.ПП». РН состояла из двух ступеней на основе УРМ-1 и УРМ-2, неотделяемого макета полезной нагрузки массой 1,43 тонны и головного обтекателя. Её стартовая масса — ~171 тонна.
- 23 декабря 2014 года — Первый пуск РКН тяжёлого класса «Ангара-А5.1Л». Она состояла из трёх ступеней, созданных на основе УРМ-1 и УРМ-2. Космическая головная часть включала в себя неотделяемый габаритно-массовый макет полезной нагрузки (его масса — 2,04 тонны), установленный на разгонный блок «Бриз-М» под головным обтекателем. В ходе испытаний разгонный блок успешно вывел макет космического аппарата на целевую орбиту.