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Авиация

Ту-134УБЛ «Черная жемчужина» совершил первый полет после ремонта

Самолет предназначен для обучения курсантов полетам на бомбардировщиках Ту-22М3 и Ту-160.

  •  © media.tvzvezda.ru

Ту-134А-4 (Ту-134УБЛ), также известный как «Черная жемчужина», совершил первый полет после ремонта.

Ту-134УБЛ — учебно-тренировочный самолет, разработанный в ОКБ Туполева в начале 1980-х годов на базе пассажирского лайнера Ту-134.

Самолет отличает особенная конструкция носовой части фюзеляжа, схожая с бомбардировщиками Ту-22М и Ту-160.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/YvjQACBusjI

Используется в ВВС России для обучения курсантов полетам на Ту-22М3 и Ту-160, а также для поддержания навыков строевых пилотов, чтобы сократить расход летного ресурса боевых самолетов.

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https://tvzvezda.ru/news/opk/content/20193261719-SY3B9.html

Ту-134УБЛ, Ту-134А-4, ОКБ Туполева, «Черная жемчужина»
  • seregin-s1 seregin-s1
    27.03.1910:35:16

    Ту-134УБКМ или УБК. На борту чётко написано Военно-морской флот.

    #1118148
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