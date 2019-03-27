Ту-134УБЛ «Черная жемчужина» совершил первый полет после ремонта
Самолет предназначен для обучения курсантов полетам на бомбардировщиках Ту-22М3 и Ту-160.
Ту-134А-4 (Ту-134УБЛ), также известный как «Черная жемчужина», совершил первый полет после ремонта.
Ту-134УБЛ — учебно-тренировочный самолет, разработанный в ОКБ Туполева в начале 1980-х годов на базе пассажирского лайнера Ту-134.
Самолет отличает особенная конструкция носовой части фюзеляжа, схожая с бомбардировщиками Ту-22М и Ту-160.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/YvjQACBusjI
Используется в ВВС России для обучения курсантов полетам на Ту-22М3 и Ту-160, а также для поддержания навыков строевых пилотов, чтобы сократить расход летного ресурса боевых самолетов.
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- Роман Клёва
- 27.03.201906:56
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27.03.1910:35:16