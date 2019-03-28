Сарос разработал энергоэффективные Smart Опоры наружного освещения для ГУП Моссвет
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- Слева: Тренировочная База ХК СКА, С-Петербург с установленными опорами Тверь производства Сарос, 2016. Справа: Умные опоры наружного освещения Сарос Смарт Стик и Смарт Тверь, 2019.
- © Фото из открытых источников
Умное наружное освещение — часть пятилетней госпрограмма с госстандартами ведомственного проекта Минстроя «Умный Город»
Светодиодные умные опоры наружного освещения СТИК и ТВЕРЬ (петербургского производителя Сарос) приняты ГУП Моссвет для реализации по утвержденному «Альбому технических решений слаботочных систем и наружного освещения при реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве».
Уникальность данных опор (систем наружного освещения) заключается в том, что они обеспечивают подвод шести труб диаметром 63мм и раздельный доступ к установке и обслуживанию оборудования (Wi-Fi, видеокамеры, оповещатели МЧС
Опоры могут быть изготовлены различной высоты, разработаны в вариантах круглого (Smart Stick) и квадратного сечений (Smart Tver).
Цветовая температура — 2700К
Индекс цветопередачи — CRI 80
Эффективность светильника — 120 lm/W
Тип кривой силы света — широкая ассиметричная.
Антикоррозийная защита: горячее оцинкование и порошковая окраска
Степень защиты светильников от пыли и влаги IP 65
На сайте производителя:
Умная опора (ситема освещения) SMART STICK
Умная опора (система освещения) SMART TVER
Уже летом 2019 года новые умные системы наружного освещения (Smart Опоры) появятся в нескольких районах Москвы.
- САРОС светотехника
- 28.03.201919:25
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