Сарос разработал энергоэффективные Smart Опоры наружного освещения для ГУП Моссвет



Слева: Тренировочная База ХК СКА, С-Петербург с установленными опорами Тверь производства Сарос, 2016. Справа: Умные опоры наружного освещения Сарос Смарт Стик и Смарт Тверь, 2019.

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Умное наружное освещение — часть пятилетней госпрограмма с госстандартами ведомственного проекта Минстроя «Умный Город»

Светодиодные умные опоры наружного освещения СТИК и ТВЕРЬ (петербургского производителя Сарос) приняты ГУП Моссвет для реализации по утвержденному «Альбому технических решений слаботочных систем и наружного освещения при реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве».

Уникальность данных опор (систем наружного освещения) заключается в том, что они обеспечивают подвод шести труб диаметром 63мм и раздельный доступ к установке и обслуживанию оборудования (Wi-Fi, видеокамеры, оповещатели МЧС и т. д. ) различных городских служб. Опоры предназначены для установки специального светотехнического оборудования Сарос, позволяющее в автоматическом режиме (или по команде оператора) сообщать о неполадках светильников, включении, выключении, диммировании, а также подключаться к общей автоматизированной системе управление наружным освещением (АСУНО).

Опоры могут быть изготовлены различной высоты, разработаны в вариантах круглого (Smart Stick) и квадратного сечений (Smart Tver).

Цветовая температура — 2700К

Индекс цветопередачи — CRI 80

Эффективность светильника — 120 lm/W

Тип кривой силы света — широкая ассиметричная.

Антикоррозийная защита: горячее оцинкование и порошковая окраска

Степень защиты светильников от пыли и влаги IP 65

На сайте производителя:

Умная опора (ситема освещения) SMART STICK

Умная опора (система освещения) SMART TVER

Уже летом 2019 года новые умные системы наружного освещения (Smart Опоры) появятся в нескольких районах Москвы.