Минобороны получило очередной модернизированный бомбардировщик Ту-22М3

ПАО «Туполев», входящее в состав Объединенной авиастроительной корпорации, сообщает о передаче в эксплуатацию Дальней авиации ВКС России очередного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 после доработок по бюллетеням.

Дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 прошел перечень работ в объеме доработок по бюллетеням в цехах Казанского авиационного завода (КАЗ им. С.П.Горбунова — филиала ПАО «Туполев»). На летно-испытательной станции КАЗ на самолете успешно проведены все наземные испытания. После передачи заказчику борт осуществил перелет к месту базирования.

Ту-22М3 — дальний многорежимный ракетоносец-бомбардировщик, предназначен для поражения наземных и морских целей во всем диапазоне скоростей самолета с больших, средних и малых высот. Был принят на вооружение в 1989 году. Всего на Казанском авиационном производственном объединении было построено около 500 самолетов Ту-22М различных модификаций.