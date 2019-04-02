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Экспорт

В Киргизии начали принимать карты «Мир»

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Карты российской платежной системы «Мир» начали принимать в Киргизии, сообщает пресс-служба оператора платежной системы «Мир» (НСПК).

В рамках проекта банки-участники платежной системы «Элкарт» — «БТА Банк», Росинбанк, «Банк Бай-Тушум» — уже подключили свои банкоматы и завершают подключение POS-терминалов для приема карт «Мир». Другие участники национальной платежной системы Киргизии также будут поэтапно открывать сети своих устройств для приема российских карт.

Между нашими странами активно развивается экономическое сотрудничество, и проект по интеграции национальных платежных систем «Мир» и «Элкарт» стал ещё одним важным этапом во взаимодействии России и Кыргызстана в финансовой сфере.

Ежегодно граждане РФ совершают более 200 тысяч поездок в Кыргызстан. Начало приема карт «Мир» на территории республики упростит держателям проведение всех привычных операций в туристических и деловых поездках.

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https://ria.ru/20190402/1552317762.html

Россия, карта Мир, банк
  • Нет аватара nabludatel71
    02.04.1916:11:40

    А что тут экспортируется-то? Это, скорее, «Российские проекты за рубежом».

    #1119804
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