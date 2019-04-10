Уральские локомотивы установили рекорд по выпуску электровозов 2ЭС6

В первом квартале 2019 года завод «Уральские локомотивы» передал РЖД 36 грузовых магистральных электровозов «Синара» (2ЭС6). Количество произведенных машин на 38% превысило показатель поставки за аналогичный период прошлого года и стало рекордом по выпуску локомотивов данной серии за квартал. Всего предприятие передало на железные дороги 880 электровозов 2ЭС6, общий пробег которых сегодня составил более 700 млн. км.

16 двухсекционных локомотивов 2ЭС6 начали эксплуатироваться на Куйбышевской железной дороге, 14 отправлены в депо Тайга (Западно-Сибирская железная дорога), остальные переданы на Южно-Уральскую железную дорогу. Их сервисное обслуживание на условиях контракта жизненного цикла в течение последующих 28 лет будет обеспечивать компания «СТМ-Сервис».

Оптимальное сочетание ценовых параметров, качества и тяговых характеристик, адаптированных под большое количество участков российских железных дорог с постоянным током, позволило грузовому локомотиву «Синара» стать самым массовым электровозом нового поколения на сети РЖД.

Технические показатели машины позволяют применять ее на самых сложных полигонах Урала и Сибири, в суровом климате и тяжелых условиях сильно пересеченной местности. Всего до конца года завод «Уральские локомотивы» планируют передать РЖД не менее 130 электровозов постоянного тока серии 2ЭС6.

Первоначально серию локомотивов производства Уральского завода железнодорожного машиностроения планировалось обозначить как 2ЭС4К. Но в связи с тем, что точно так же был обозначен новый электровоз производства Новочеркасского завода, являющийся аналогом электровозов переменного тока серии ЭС5К, во избежание путаницы обозначение серии было изменено на 2ЭС6. Таким образом ещё не вышедший с завода первый электровоз, первоначально обозначенный как 2ЭС4К-001, был переименован как 2ЭС6-001. Он был выпущен 1 декабря 2006 года и получил название «Единая Россия». Со второго экземпляра серии было присвоено название «Синара».