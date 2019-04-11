Новосибирская область впервые экспортировала ячмень в Иран и подсолнечник в Китай

Всего в первом квартале 2019 года из региона экспортировано 69,5 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки.Новосибирская область впервые отправила на экспорт в Иран ячмень и открыла поставки подсолнечника в Китай, сообщается в четверг на сайте регионального управления Россельхознадзора.

«Уже в текущем году в Иран впервые экспортирован ячмень — 1 001,2 тонны, в Китай впервые отправлен подсолнечник — 161,1 тонны», — говорится в сообщении.

Сообщается, что всего в первом квартале 2019 года из Новосибирской области экспортировано 69,5 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, что сопоставимо с объемом прошлогоднего экспорта за аналогичный период. «Наиболее крупные поставки зерна приходятся на экспортные партии пшеницы и рапса — 45,1 тыс. тонн вывезены в Китай, Латвию, Республики Азербайджан и Беларусь. Кроме этих стран традиционными импортерами зерновой продукции из Новосибирской области остаются Монголия, Литва и страны Таможенного союза», — уточняют в ведомстве.

Зерно и продукты переработки из него экспортируются из Новосибирской области в 12 стран.