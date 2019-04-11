В Краснодарском крае продолжается программа по строительству спорткомплексов шаговой доступности

В станице Холмской Абинского района открылся малобюджетный спортивный комплекс. На строительство объекта направлено более 27 млн рублей из краевого и местного бюджета.

Спорткомплекс предназначен для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом, бадминтоном, пауэрлифтингом, и другими видами спорта. В нем располагается игровой, тренажерный и зал силовой тренировки, две раздевалки с душевыми и санузлами, тренерская, гардероб, а также комната для инвентаря.

Это уже восьмой по счету малобюджетный спортивный комплекс шаговой доступности. В последние годы во всех муниципалитетах уже построено 590 универсальных спортивно-игровых площадок, в том числе 16 — в Абинском районе. По десять площадок запланированы на 2019 год и последующие годы.

Кроме того, поставлена задача ежегодно строить в станицах не менее 15 малобюджетных спортивных залов и не менее десяти спортивных комплексов для занятий классическими видами борьбы, а также самбо и дзюдо. Таким образом, до 2023 года будет выстроена система развития единоборств во всех 44 муниципальных образованиях во главе с краевым Центром единоборств в Краснодаре.