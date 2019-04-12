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Армия и Флот

Более 500 единиц новой техники получили Вооруженные силы РФ в I квартале

  •  © upload.wikimedia.org

В первом квартале текущего года оборонные предприятия поставили в войска свыше 500 новых и около 50 отремонтированных единиц вооружения, военной и специальной техники. Среди них один береговой ракетный комплекс «Бастион», 13 самолётов различного класса и целевого предназначения, 31 вертолёт Ми-28, Ми-35М и Ми-8 различных модификаций, 48 крылатых ракет оперативно-тактического назначения «Калибр», 540 автомобилей «Тигр», «Урал» и КамАЗ.

Кроме того, Вооружённые Силы в плановом порядке получали инженерную и автомобильную технику, средства связи, авиационное вооружение, боеприпасы. Большинство новейших образцов российского оружия будет представлено на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», где все желающие смогут ознакомиться с их техническими и боевыми возможностями.

Особое внимание на Едином дне приемки было уделено вопросам, связанным с состоянием и развитием военной инфраструктуры. В этом году планируется завершить строительство 3751 здания и сооружения.

 https://cache-igi.cdnvide...B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD1.mp4 

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https://iz.ru/867404/video/50-edinitc-novoi-tekhniki-poluchili-vooruzhennye-sily-rf

армия и флот
  • Комментарий удален
  • Нет аватара yu.f.pan
    12.04.1921:49:24

    России надо готовиться к войне.

     https://narod-novosti.com...utm_source=politobzor.net 

    #1122104
    • Нет аватара alex_uns
      12.04.1922:28:38

      Самый лучший вариант для англосаксов — создать из Китая кулак, которым и ударить по России. Решаются две основные задачи. Ослабляется Россия и Китай. И третья — военная помощь тем и другим — вариант обогащения как в ВОВ.

      Если у англосаксов будет возможность воевать не самим они будут использовать в первую очередь именно ее. Почему была холодная война и мы были прямыми противниками с США и НАТО? Потому что не было силы типа фашисткой Германии. Я бы на месте англосаксов вырастил бы для войны с Россией фашисткий Китай.

      Но Китаю-то в ближайшие годы война с Россией нафиг не сдалась. Да и Китай не так уж и однороден и монолитен, мне кажется, для фашисткой идеи.

      Статья по Вашей ссылке как-то очень поверхностно делает попытку обосновать эту гипотезу — гипотезу неизбежности войны некими циклами и интересами, но все поверхностно мне кажется. Циклы упомянуты. а доказательств прямой связи нет. Интересы есть, а цена достижения интересов отсутствует.

      Так вот, эту цену достижения интересов мы постоянно и поднимаем укреплением своей обороноспособности.

      А что отсутствует в этой статье — это отсутствует другой интерес — интерес на обогащении от войны, в которой ты не участвуешь. Но кому нафиг сдалось связываться с Россией, чтобы реализовался этот штатовский интерес?

      Отредактировано: alex_uns~23:15 12.04.19
      #1122112
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