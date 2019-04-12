Более 500 единиц новой техники получили Вооруженные силы РФ в I квартале

В первом квартале текущего года оборонные предприятия поставили в войска свыше 500 новых и около 50 отремонтированных единиц вооружения, военной и специальной техники. Среди них один береговой ракетный комплекс «Бастион», 13 самолётов различного класса и целевого предназначения, 31 вертолёт Ми-28, Ми-35М и Ми-8 различных модификаций, 48 крылатых ракет оперативно-тактического назначения «Калибр», 540 автомобилей «Тигр», «Урал» и КамАЗ.

Кроме того, Вооружённые Силы в плановом порядке получали инженерную и автомобильную технику, средства связи, авиационное вооружение, боеприпасы. Большинство новейших образцов российского оружия будет представлено на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», где все желающие смогут ознакомиться с их техническими и боевыми возможностями.

Особое внимание на Едином дне приемки было уделено вопросам, связанным с состоянием и развитием военной инфраструктуры. В этом году планируется завершить строительство 3751 здания и сооружения.

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