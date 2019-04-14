На Сегежском ЦБК введена в эксплуатацию котельная установка на кородревесных отходах

В рамках третьего этапа инвестиционного проекта Segezha Group (АФК «Система») по модернизации Сегежского ЦБК на комбинате начала производство пара современная котельная установка на кородревесных отходах. Многотопливный котел (МТК) по производству пара для технологических процессов комбината в январе 2019 г. работал в режиме пуско-наладки.

Новый МТК высотой 37 метров производства финской компании Valmet Oy состоит из нескольких промышленных объектов: МТК-11 производительностью 120 тонн пара в час, рубительная машина (Финляндия, Saalasti Oy), которая обеспечивает 100 тонн (топлива) щепы в час, и склад топлива, необходимый для бесперебойной работы объемом более 3,5 тыс. м³ от немецкой компании Vecoplan AG (будет запущен в мае 2019 года). Котел позволит Сегежскому комбинату получить дополнительную электрическую энергию для производственных нужд, а также решить глобальную для каждого промышленного гиганта проблему утилизации отходов и уменьшения воздействия на окружающую среду. Общая стоимость проекта составляет около 3,5 млрд. рублей.

Оборудование по переработке древесных отходов (влажность 58% и обезвоженный иловый осадок максимальной влажностью до 60%) в качестве топлива соответствует требованиям лучших доступных технологий. МТК оснащен современными электрофильтрами, способными обеспечить надлежащую очистку выбросов в атмосферу с эффективностью очистки 99,7%.

Сжигание илового осадка и отходов производства (кора, опилки) приведёт к снижению выделения в атмосферу парниковых газов. Воздействие нового котла на окружающую среду отслеживается специализированной лабораторией и производственными службами комбината. Ведется постоянный экологический контроль, включая качество воздуха, уровня шума, почвенного покрова, количества потребляемой воды и состава сточных вод на очистных сооружениях. В целях защиты залива Мозог-Губа Выгозера технологической частью проекта предусмотрен возврат нагретой воды от охлаждения оборудования на водоподготовку для приготовления очищенной воды под производственные нужды предприятия. Под особый контроль взят порядок обращения с отходами древесной золы, летучая зола из бункера электрофильтра вывозится на специально оборудованный объект ТБО.

«Новая котельная установка на биомассе не только существенно снизит наши энергетические затраты, но и выведет производство на новый экологический уровень. Благодаря МТК мы наращиваем технологичность производства и уменьшаем себестоимость продукции, что делает компанию более конкурентоспособной на мировом рынке, — заявил Президент Segezha Group Михаил Шамолин. — Нагрузку на окружающую среду группа компаний „Сегежа“ снижает системно для всех активов в регионах присутствия».

В результате реализации очередного этапа модернизации Сегежского ЦБК с применением энергоэффективных технологий достигнута очередная экономическая цель проекта — снижение затрат на производство электрической и тепловой энергии, используемой в производстве экологичной упаковочной бумаги.

«В прошлом году мы вышли на рекордный объем — 355 тысяч тонн премиальной мешочной бумаги, в 2014-2015-м производство не превышало 260 тысяч тонн. Сегодня себестоимость нашей продукции выше, примерно на 30%, чем номинально в среднем по отрасли, и это связано именно с тем, что мы не вырабатываем достаточно тепловой и электроэнергии, чтобы выйти на самообеспечение по энергетике. Нам надо наращивать объемы, минимально — до 600-700 тысяч тонн бумаги. Только этот уровень позволит выйти на энергобаланс и обеспечить конкурентоспособную себестоимость производства», — отметил президент Segezha Group Михаил Шамолин.

Проект обновления комбината включен в федеральную целевую программу «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года». Размер финансовых инвестиций в комплексное развитие градообразующего предприятия составляет уже более 14 млрд рублей. В рамках уже реализованных этапов программы проведена модернизация варочной установки с целью увеличения объемов производства целлюлозы и запущена уникальная бумагоделательная машина Voith производительностью 110 тыс. тонн мешочной бумаги в год. Запуск МТК снизит расход мазута на 30% и минимизирует выбросы предприятия в атмосферу до 40% в год.

«Строительство современных энергетических мощностей, использующих преимущества цикличной глубокой переработки древесины, становится непременным условием инвестиционных программ, — подчеркнул глава лесопромышленного холдинга. — Наша компания внедряет лучшие практики в области биоэнергетики во все реализуемые, а также планируемые проекты модернизации производств и при строительстве новых заводов».

Новая технологическая команда МТК состоит из 10 технологов, 5 машинистов парового котла и 5 машинистов-обходчиков. Для обслуживания современной техники сформирована команда сотрудников службы автоматизации систем управления технологическими процессами и подразделения контрольно-измерительных приборов и автоматики. Персонал для работы на МТК прошел необходимое обучение с участием финских специалистов.