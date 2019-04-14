Спецназ ФСБ получил новейшие автоматы ШАК-12

Российские силовики в декабре 2018 года начали получать самые мощные в мире автоматные комплексы ШАК-12. Об этом сообщил представитель Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия Юрий Амелин.

ШАК-12 расшифровывается как штурмовой автоматный комплекс. Он разрабатывался по заказу ФСБ для контртеррористических подразделений. Калибр автоматического и компактного оружия 12,7 мм. Емкость магазинов — 10 и 20 патронов 12,7×55 мм. Патроны, кстати, разрабатывались специально под этот автомат.

Особенность ШАК-12 в том, что его без труда несет один боец, а по мощи на дистанции до 300 метров он сравним с широко известным пулеметом ДШК.

Штурмовой автоматный комплекс в первую очередь предназначен не для борьбы с броневиками, а для гарантированного уничтожения боевиков, прячущихся за стенами различных строений, облаченных в бронежилеты и напичканных наркотиками так, что их не останавливает боль от ранений.