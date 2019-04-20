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Ход строительства нового энергоблока Воронежской ТЭЦ-1

  •  © govvrn.ru

На площадке работают более 800 человек и 52 единицы техники. Ход строительства находится под постоянным контролем — в том числе и посредством видеокамер, размещенных на объекте.

Инвестиции в парогазовую установку (ПГУ) на Воронежской ТЭЦ-1 составили больше 15 млрд рублей.

Введение в строй парогазового блока позволит увеличить выработку электроэнергии, повысить конкурентоспособность продукции ТЭЦ, снизить удельные расходы на выработку электроэнергии до уровня 230 г/кВтч и повысить надежность электро- и теплоснабжения потребителей Воронежа.

Парогазовую установку на 223 МВт введут в эксплуатацию в конце 2019 года.

  •  © govvrn.ru

  •  © govvrn.ru

  •  © govvrn.ru

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https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/3678530

Воронежская ТЭЦ-1
  • Великоросс Великоросс
    20.04.1920:26:43

    •  © govvrn.ru

    •  © govvrn.ru

    •  © govvrn.ru

    •  © govvrn.ru

    #1123728
  • Геннадий Тесёлкин Геннадий Тесёлкин
    20.04.1923:58:56

    А с АЭС тепло в город сложно гнать?

    #1123764
    • Human RS Human RS
      21.04.1900:13:05

      А с АЭС тепло в город сложно гнать?

      Транспортировать теплоноситель на 30 с фигом километров?    

      Отредактировано: Human RS~00:14 21.04.19
      #1123766
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