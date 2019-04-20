Ход строительства нового энергоблока Воронежской ТЭЦ-1

На площадке работают более 800 человек и 52 единицы техники. Ход строительства находится под постоянным контролем — в том числе и посредством видеокамер, размещенных на объекте.

Инвестиции в парогазовую установку (ПГУ) на Воронежской ТЭЦ-1 составили больше 15 млрд рублей.

Введение в строй парогазового блока позволит увеличить выработку электроэнергии, повысить конкурентоспособность продукции ТЭЦ, снизить удельные расходы на выработку электроэнергии до уровня 230 г/кВтч и повысить надежность электро- и теплоснабжения потребителей Воронежа.

Парогазовую установку на 223 МВт введут в эксплуатацию в конце 2019 года.