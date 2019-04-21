Четыре новых беспилотника «Орлан-10» поступили на вооружение российской военной базы в Таджикистане

На вооружение российской 201-й военной базы в Таджикистане в формируемый батальон беспилотных летательных аппаратов (БЛА) поступили 4 новых многофункциональных комплекса «Орлан-10». Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Новые комплексы увеличат боевые возможности мотострелковых и артиллерийских подразделений. Они обеспечивают ведение воздушной разведки и обнаружение целей, а также корректирование огня артиллерии в режиме реального времени на максимальные дальности — до 120 километров. Беспилотные комплексы имеют на своем борту сменные модули с тепловизионными, фото- и видеокамерами на гиростабилизированной поворотной платформе, а также аппаратуру ретрансляции.

БЛА «Орлан-10» предназначен для ведения наблюдения за объектами в труднодоступной местности в любых метеоусловиях. Масса аппарата составляет около 10 кг. «Орлан» оснащен катапультным стартом, способен передавать видеосигнал высокого качества на пульт оператора в режиме реального времени на расстояния до 120 километров. Комплекс способен находиться в полете более 15 часов. Одной из главных преимуществ комплекса является его всесезонное использование и возможность устанавливать различные типы полезных нагрузок.

С помощью отечественного многофункционального комплекса возможно одновременно управлять четырьмя БЛА и организовывать локальную сеть до 30 операторов для управления полезными нагрузками одновременно запускаемых БЛА.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.