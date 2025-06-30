ВС РФ массово используют сухую плазму для помощи раненым

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Когда приходится спасать людей в условиях чрезвычайной ситуации, на счету каждая секунда. Теперь у военных медиков появился мощный инструмент — сухая плазма, способная резко повысить выживаемость при тяжелой кровопотере. Инновационная разработка уже доказала свою эффективность, стабилизируя состояние раненых до доставки в госпиталь.

«Уникальный продукт — лиофилизированная или так называемая „сухая“ плазма — разработан нашим Санкт-Петербургским Институтом гематологии и трансфузиологии, — рассказала в интервью „Российской газете“ руководитель ФМБА Вероника Скворцова. — Она имеет все свойства свежезамороженной плазмы, но намного удобнее в применении. Хранить ее можно при температуре выше +5 градусов, а значит, не требуется морозильное оборудование. Ее просто транспортировать, она имеет небольшой вес».

Главное достоинство инновационного продукта — в его универсальности. «Мы предлагаем лиофилизированную плазму не только по группам крови, но также обладающую групповой универсальностью. Ее можно вводить без опасений пациентам с любой группой крови — для это не требуется проводить тест на групповую несовместимость. Поэтому такую сухую плазму эффективно применять в зоне вооруженных конфликтов и чрезвычайных происшествий», — отметила Вероника Скворцова.

«Получают сухую плазму следующим образом. Плазму крови (обычно свежезамороженную) подвергают лиофилизации (сушке замораживанием), удаляя воду, но сохраняя белки и факторы свертывания. В некоторых случаях используют нанотехнологии или микрокапсулирование для стабилизации компонентов. Сухая плазма содержит факторы свертывания крови (фибриноген, протромбин и др.). Может включать альбумин, иммуноглобулины и другие плазменные белки. Восстанавливается при добавлении стерильной воды или физиологического раствора», — пояснил «РГ» директор Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета, профессор РАН Вадим Негребецкий.

Впрочем, запасы сухой плазмы пригодятся и во многих других случаях — например, для спасения пострадавших в авариях и во время стихийных бедствий на отдаленных и труднодоступных территориях, во время работы автономных групп (морские суда, удаленные экспедиции, вахтовые бригады).

«Сухая плазма — настоящий прорыв в медицине, особенно там, где нет возможности хранить обычную плазму. Сухой концентрат способен выдерживать жару, а подготовка для применения элементарна: добавить физраствор — и уже спустя несколько минут спасительное средство готово».

«Как врач-хирург прекрасно осознаю значимость подобной разработки. Возможность мгновенно восстановить кровопотерю зачастую становится решающим фактором в борьбе за жизнь пострадавшего. Мы как депутаты понимаем важность поддержки донорства крови. Недавно мы приняли новый закон, приравнявший доноров к волонтерам — чтобы мотивировать людей делиться своей кровью ради спасения пострадавших. Подобные инициативы напрямую влияют на спасение жизней».

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